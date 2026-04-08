Tây Ninh chấp thuận đầu tư 3 khu công nghiệp, lập thêm 3 cụm công nghiệp

Ngày 8/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp năm 2026, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi, tăng cường liên kết cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong chương trình, UBND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các khu công nghiệp và quyết định thành lập các cụm công nghiệp.

Cụ thể, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 3 khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú (giai đoạn 2), Khu công nghiệp An Thạnh (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Long Hậu (giai đoạn 2, mở rộng).

Đồng thời, 3 cụm công nghiệp được thành lập gồm: Tân Bình 2, Bình Hòa Nam 1 và Bình Hòa Nam 2.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh; khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn chung cần tập trung tháo gỡ.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển lâu dài.

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh trao 500 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện công tác an sinh xã hội.