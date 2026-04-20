Tây Ninh giảm tai nạn nhưng tăng số người chết trong 3 tháng đầu năm

Ngày 20/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, trong quý I, toàn tỉnh xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 44 người. So với cùng kỳ, số vụ giảm 8, số người chết tăng 3, số người bị thương giảm 7.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu xuất phát từ ý thức chủ quan của một bộ phận người dân, với tâm lý đi nhanh, ngại quay đầu. Nhiều trường hợp người lái xe len lỏi, đi đối đầu trực tiếp với dòng phương tiện lưu thông đúng chiều, gây cản trở giao thông và phát sinh tình huống nguy hiểm.

Hiện trường một vụ tai nạn ở Tây Ninh (Ảnh: CTV).

Đáng chú ý, tình trạng lái xe ngược chiều vẫn xuất hiện tại nhiều tuyến đường, nhất là khu dân cư, cổng trường học, chợ và các tuyến đường đông phương tiện. Đây là hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, người lái xe máy đi ngược chiều mà không gây tai nạn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không đi ngược chiều, không vì tiện lợi trước mắt mà đánh đổi an toàn của bản thân và người khác; đồng thời chủ động nhắc nhở người thân, bạn bè cùng thực hiện, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.