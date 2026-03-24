Tây Ninh đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đình Tân Chánh

Ngày 24/3, UBND xã Cần Đước phối hợp với Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 203 năm ngày mất Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1823-2026) và đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Đình Tân Chánh tại xã Cần Đước.

Các đại biểu tại lễ đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Đình Tân Chánh (Ảnh: A.H.).

Tại buổi lễ, đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn - nhân vật lịch sử được phụng thờ tại đình, có nhiều đóng góp trong buổi đầu triều Nguyễn. Lễ giỗ của ông cũng là dịp diễn ra lễ Kỳ Yên Đình Tân Chánh, một sinh hoạt tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của cư dân Nam Bộ.

Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2025, Lễ hội Đình Tân Chánh được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc công nhận góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của lễ hội trong đời sống cộng đồng địa phương.

Đình Tân Chánh ở xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, cho biết, Lễ hội Đình Tân Chánh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện niềm tự hào của chính quyền và người dân địa phương.

Đình Tân Chánh là thiết chế văn hóa làng xã truyền thống hình thành trong quá trình khai mở vùng đất phương Nam, gắn với tín ngưỡng thờ Thần Hoàng bổn cảnh và các bậc tiền nhân có công với quê hương, đất nước. Trong đó, lễ Kỳ Yên tại đình phản ánh rõ nét đời sống văn hóa - tâm linh của cộng đồng cư dân nông nghiệp Nam Bộ qua nhiều thế hệ.