Vụ cô gái có biểu hiện lạ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Không cồn, ma túy

Tối 13/4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn giao thông trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Theo đó, khoảng 19h cùng ngày, tại khu vực trước số 84 đường Doãn Kế Thiện, phường Phú Diễn, TP Hà Nội, ô tô biển kiểm soát 30L-221.X do chị L.T.T. (33 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Phạm Văn Đồng đi Trần Vỹ, đã xảy ra va chạm với 2 xe máy đi phía trước cùng chiều.

Chiếc xe liên quan vụ việc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau cú va chạm ban đầu, các phương tiện tiếp tục va chạm với ô tô biển kiểm soát 30E-393.XX đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn không gây thương vong về người song làm 4 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra, giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Qua kiểm tra, cả 4 lái xe liên quan đều không có nồng độ cồn, không có chất ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.