Dời tỉnh lị Tây Ninh về Đức Hòa - Hậu Nghĩa là bước đi chiến lược

Trước việc tỉnh Tây Ninh phê duyệt quy hoạch dời trung tâm hành chính từ phường Long An về khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa, các chuyên gia quy hoạch đô thị nhận định đây là thay đổi mang tính chiến lược, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Thay đổi mang tính chiến lược

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TSKH Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TPHCM, cho rằng, việc dời trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh từ phường Long An về khu Đức Hòa - Hậu Nghĩa là thay đổi mang tính chiến lược. Dưới góc độ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đây là sự tái cấu trúc động lực tăng trưởng của cả vùng.

Vị trí trung tâm mới tạo động lực liên kết vùng mạnh hơn giữa TPHCM, Tây Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trong đó, Đức Hòa - Hậu Nghĩa nằm ở cửa ngõ kết nối. Điều này giúp giảm thời gian đi lại, tăng khả năng thu hút đầu tư, giảm chi phí di chuyển; đồng thời tận dụng hạ tầng công nghiệp - đô thị sẵn có của Đức Hòa, vốn là trung tâm công nghiệp của tỉnh.

Nút giao giữa đường tỉnh ĐT 824 và tỉnh lộ 10 tại xã Đức Hòa, Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Theo chuyên gia Trần Quang Thắng, việc dời trung tâm hành chính về Đức Hòa - Hậu Nghĩa mang lại cho Tây Ninh nhiều lợi thế như vị trí chiến lược hơn, hạ tầng tốt hơn, khả năng thu hút đầu tư mạnh hơn và động lực đô thị hóa - công nghiệp hóa nhanh hơn.

Qua đó, người dân được hưởng lợi khi cơ hội việc làm gia tăng, các dịch vụ giáo dục, y tế, thương mại phát triển, chất lượng sống được cải thiện. Áp lực dân số tại TPHCM được giảm nhờ hình thành cực đô thị vệ tinh mới.

“Đây là bước đi mang tính tái định vị chiến lược, giúp Tây Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò lớn hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, ông Thắng nói.

Cũng theo Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TPHCM, việc dời tỉnh lị về khu Đức Hòa - Hậu Nghĩa giúp giảm thời gian di chuyển cho người dân toàn tỉnh, tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở.

Một trung tâm hành chính “ở giữa” giúp khoảng cách tiếp cận của người dân được rút ngắn, thay vì chỉ một khu vực được hưởng lợi; doanh nghiệp tiếp cận chính quyền nhanh hơn, qua đó giảm chi phí giao dịch và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

Một góc khu đô thị tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Khi có trung tâm hành chính mới, Tây Ninh có điều kiện thu hút đầu tư tốt hơn nhờ vị trí giáp TPHCM, gần các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 22, các tuyến cao tốc, đường vành đai; đồng thời kết nối thuận lợi với các trung tâm logistics, cảng cạn, cảng biển và sân bay.

Việc phát triển đô thị cũng theo hướng cân bằng hơn, người dân được tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao như trường học, bệnh viện và dịch vụ công.

Bên cạnh đó, cơ hội việc làm của người dân trở nên đa dạng; môi trường sống được cải thiện nhờ quá trình đô thị hóa có kiểm soát; hiệu quả quản trị công được nâng lên khi người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng kết nối.

“Tóm lại, khi tỉnh lị nằm ở trung tâm của tỉnh và giáp TPHCM, Tây Ninh sẽ gia tăng sức hấp dẫn đầu tư, dễ hình thành các trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại. Doanh nghiệp cũng được hưởng môi trường kinh doanh năng động hơn”, vị chuyên gia chia sẻ.

Cầu nối quan trọng của TPHCM

KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, nhận định sau khi sáp nhập với Long An, Tây Ninh có một số tiềm năng phát triển mới. Vị thế của Tây Ninh được gia tăng vì tỉnh là cửa ngõ nối lên cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, kết nối Campuchia.

KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners (Ảnh: Nam Anh).

Khi TPHCM thành siêu đô thị thì thành phố rất cần nối với hai tỉnh là Đồng Nai và Tây Ninh. Hai tỉnh này có những điều mà TPHCM còn thiếu. TPHCM sau sáp nhập có sân bay Tân Sơn Nhất, cụm cảng Thị Vải - Cái Mép, Cần Giờ và có cụm ga đường sắt lớn nhất Việt Nam ở Sóng Thần (Dĩ An).

Tuy nhiên, TPHCM cũng cần nối với sân bay Long Thành (Đồng Nai) và cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tây Ninh là tỉnh giáp ranh với Campuchia, có tuyến đường Xuyên Á. Trong vị thế đó, mối liên kết giữa TPHCM và Tây Ninh đặc biệt quan trọng.

Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, khi Tây Ninh dời trung tâm hành chính về Đức Hòa - Hậu Nghĩa, khu vực này cách TPHCM khoảng 40km, cũng đem lại sự gắn kết tốt giữa Tây Ninh và TPHCM. Vị trí của Đức Hòa - Hậu Nghĩa nằm ở khoảng giữa Tây Ninh cũ và Long An cũ. Điều này sẽ mang lại lợi ích, thuận tiện trong việc quản lý đô thị.

"Dù ở trong thế kỷ thông minh, toàn cầu hóa, kết nối mạng, các nhà quản lý vẫn cần đến thực địa ở các địa phương. Do đó, trung tâm hành chính nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh cũng thuận lợi cho việc lãnh đạo tiếp xúc với dân, đi sâu, đi sát", KTS Ngô Viết Nam Sơn nhận định.

Tỉnh lị ở trung tâm giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Việc xây dựng một trung tâm hành chính mới cũng tạo điều kiện cơ cấu lại dân cư. Đây cũng là điều kiện để phát triển một khu đô thị hành chính, có thể trở thành trung tâm hạ tầng xã hội cấp tỉnh.

Vị trí khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa trên bản đồ tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).

“Tôi nghĩ Đức Hòa - Hậu Nghĩa không chỉ có trung tâm hành chính, mà còn có các bệnh viện quy mô lớn, các cụm đại học cấp tỉnh. Sinh viên đi học thuận tiện, người bệnh cũng không phải đi quá xa để hưởng những tiện ích”, KTS Ngô Viết Nam Sơn nói.

Theo vị KTS, việc hình thành một trung tâm hành chính đồng thời cũng tạo điều kiện phát triển khu trung tâm đô thị mới cho Tây Ninh. Đây cũng là cơ hội để tỉnh cơ cấu lại tổ chức dân cư, tạo điều kiện để người dân có một đô thị mới văn minh, hiện đại, phù hợp với giới trẻ. Họ có điều kiện đóng góp cho địa phương và có thể mua nhà ở giá rẻ. Đây là khu vực mới, đất đai còn rẻ, cũng là cơ hội tiềm năng cho người dân.

Khi hình thành một trung tâm hành chính tỉnh mới, Tây Ninh cũng cần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các địa phương trong tỉnh đến trung tâm.

“Tôi cũng kỳ vọng sẽ có một tuyến đường cao tốc nối khu trung tâm này với TPHCM. Khi đã có tuyến cao tốc nối về hướng miền Tây, chỉ cần bổ sung tuyến kết nối tỉnh vào là khả thi”, KTS Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ.