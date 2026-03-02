“Tăng trưởng mà đời sống người dân không cải thiện thì không được”

Chiều 2/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương liên quan việc xây dựng Nghị quyết của Trung ương về giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tăng trưởng cao chỉ bền vững khi mọi nguồn lực được tính đúng, tính đủ

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu nghị quyết này phải là "bản thiết kế tổng thể" cho mô hình tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam đến năm 2045. Đây là quyết tâm chiến lược, là lựa chọn có tính lịch sử nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước, theo lời lãnh đạo Đảng.

Nhưng sự tăng trưởng đó phải đảm bảo ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Định hướng được Tổng Bí thư lưu ý là yêu cầu về chất lượng cao nhưng kiên quyết không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

Với mô hình tăng trưởng mới, lãnh đạo Đảng quán triệt tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo thêm công ăn việc làm, giảm tình trạng thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, giảm chênh lệch giàu nghèo, bảo vệ môi trường, gắn liền với phát triển về văn hóa xã hội.

“Tăng trưởng rất nhiều nhưng đời sống của người dân vẫn không được cải thiện thì không được”, Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Lưu ý làm rõ các nguồn lực khả thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư yêu cầu phải quán triệt nguyên tắc hạch toán kinh tế và phân bổ nguồn lực theo hiệu quả.

Theo Tổng Bí thư, tăng trưởng cao chỉ bền vững khi mọi nguồn lực ngân sách, đất đai, tài nguyên, vốn tín dụng, tài sản công được tính đúng, tính đủ, phân bổ theo hiệu quả và gắn với trách nhiệm giải trình.

Mọi quyết định tăng trưởng, Tổng Bí thư yêu cầu phải được cân nhắc trong tương quan rủi ro và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Nêu các giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, Tổng Bí thư cho rằng trước hết cần tạo chuyển biến về tư duy, coi đây không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà là nhiệm vụ chính trị trung tâm, cấp bách, mang ý nghĩa chiến lược.

Xóa bỏ tâm lý an toàn và tư duy nhiệm kỳ

Tổng Bí thư yêu cầu xóa bỏ tâm lý an toàn, tư duy nhiệm kỳ, cách làm cục bộ, thay bằng tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và hành động đồng bộ với phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương, địa phương, doanh nghiệp.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (Ảnh: TTXVN).

Trên nền tảng đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới với thể chế khuyến khích nghiên cứu phát triển.

Một giải pháp khác, theo Tổng Bí thư, cần đưa cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu có tầm nhìn, có năng lực và đặc biệt là chính trực.

Đi kèm với đó, Tổng Bí thư cũng định hướng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, không tham nhũng, thực sự hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hiệu quả.

Quán triệt giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta không đánh đổi tăng trưởng bằng lạm phát, bong bóng tài sản, nợ công mất kiểm soát”. Theo Tổng Bí thư, chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp chặt chẽ để đạt được yêu cầu này.

Lãnh đạo Đảng cũng định hướng thị trường trong nước trên 100 triệu dân phải trở thành trụ cột bền vững của tăng trưởng; kích thích tiêu dùng hiện đại, mở rộng đầu tư tư nhân và phát triển vai trò dẫn dắt của đầu tư công, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu giá trị gia tăng cao trong thế cân bằng đối với thị trường nội địa.

Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức lại theo hướng liên kết vùng thực chất, tập trung nguồn nhân lực cho các cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế, trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và khai thác hiệu quả không gian biển, đô thị và kinh tế số, theo gợi mở của Tổng Bí thư.

Đặc biệt, Tổng Bí thư quán triệt tăng trưởng cần đặt trong tổng thể bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, không đánh đổi ổn định, công bằng và chủ quyền lấy tăng trưởng đơn thuần.

Mục tiêu được Tổng Bí thư nhấn mạnh là tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, có ý nghĩa rất lâu dài cho tiềm lực của quốc gia, của đất nước, để ổn định quốc gia lâu dài.