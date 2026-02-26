Tổng Bí thư: "Xử lý vi phạm nhưng không cản trở hoạt động kinh doanh"

Chiều 26/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

Gửi lời chúc mừng năm mới và trao quà tới cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh điều tra nói riêng đã đạt được trong thời gian qua và năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và chúc Tết Cục An ninh điều tra Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các loại tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân ngày càng nặng nề.

Tổng Bí thư ghi nhận lực lượng An ninh điều tra luôn khẳng định vai trò là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Lực lượng cũng luôn chủ động đổi mới tư duy, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quán triệt sâu sắc nguyên tắc “đấu tranh từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trước mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng An ninh điều tra, không chỉ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn phải thể hiện rõ vai trò chủ động đi trước, kiến tạo, thiết lập các điều kiện nền tảng thuận lợi để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Phòng Truyền thống của Cục An ninh điều tra (Ảnh: Bộ Công an).

Đặc biệt, lực lượng An ninh phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của quốc gia, gắn chặt với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng An ninh điều tra gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết quan trọng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu lực lượng An ninh điều tra chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Bộ Công an).

Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, không phải xử lý càng nhiều vụ việc càng tốt, mà cần chuyển mạnh sang phòng ngừa.

Qua điều tra, lãnh đạo Đảng cho rằng cần kịp thời kiến nghị khắc phục những sơ hở trong quản lý Nhà nước, giảm thiểu nguyên nhân phát sinh tội phạm. Cùng với đó, phải gắn đấu tranh với bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác điều tra.

Theo Tổng Bí thư, việc xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật phải đảm bảo không làm cản trở sự phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo và những đánh giá của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định toàn lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh điều tra sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.