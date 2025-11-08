Tăng cường cả trăm cán bộ, chiến sĩ công an khắc phục hậu quả sau bão

Ngày 8/11, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động thêm 100 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra trên địa bàn.

Cơn bão Kalmaegi đi qua đã tàn phá nhiều nhà dân, trường học, cơ sở hạ tầng. Để học sinh được quay lại trường học tập, đời sống nhân dân sớm được ổn định, Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường lực lượng để hỗ trợ.

100 cán bộ, chiến sĩ công an được tăng cường để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão (Ảnh: Đức Nguyễn).

Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết 100 cán bộ, chiến sĩ sẽ phối hợp chính quyền địa phương và người dân dọn dẹp các tuyến đường, các trường học, khu dân cư bị thiệt hại nặng nề sau bão ở xã Phú Mỡ và tiếp tục di chuyển đến các địa phương khác trên toàn tỉnh.

Lực lượng công an sẽ cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng, cô lập sau bão và hỗ trợ sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định sinh hoạt.

Tại công an các phường, xã ở Đắk Lắk tiếp tục duy trì các tổ xung kích, trực chiến 24/24h, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Tại Đắk Lắk có 26 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa bão (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 4.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ứng phó với bão Kalmaegi. Nhiều trường hợp người dân bị thương, bị mắc kẹt do bão lũ đã được lực lượng công an phối hợp giải cứu đưa đến bệnh viện và các nơi tránh trú an toàn.

Với những cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng do bão, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng kế hoạch học bù, dạy trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).

Trong trường hợp các phòng học bị hư hỏng nặng, nhà trường phải bố trí chỗ học tạm thời, đảm bảo mọi học sinh đều tiếp tục được học tập.

Công tác dọn dẹp tại các trường học được thực hiện khẩn trương nhằm giúp học sinh sớm quay lại trường học tập (Ảnh: Đức Nguyễn).

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chỉ đạo các trường khẩn trương rà soát, thống kê để hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh thuộc các hộ bị thiệt hại nặng nề do bão và không được để bất kỳ học sinh nào thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi trở lại trường.