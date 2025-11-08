Tăng cường cả trăm cán bộ, chiến sĩ công an khắc phục hậu quả sau bão
(Dân trí) - Với những tổn thất do bão Kalmaegi gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tăng cường về các cơ sở, hỗ trợ công tác khắc phục sau bão lũ.
Ngày 8/11, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động thêm 100 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra trên địa bàn.
Cơn bão Kalmaegi đi qua đã tàn phá nhiều nhà dân, trường học, cơ sở hạ tầng. Để học sinh được quay lại trường học tập, đời sống nhân dân sớm được ổn định, Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường lực lượng để hỗ trợ.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết 100 cán bộ, chiến sĩ sẽ phối hợp chính quyền địa phương và người dân dọn dẹp các tuyến đường, các trường học, khu dân cư bị thiệt hại nặng nề sau bão ở xã Phú Mỡ và tiếp tục di chuyển đến các địa phương khác trên toàn tỉnh.
Lực lượng công an sẽ cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng, cô lập sau bão và hỗ trợ sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định sinh hoạt.
Tại công an các phường, xã ở Đắk Lắk tiếp tục duy trì các tổ xung kích, trực chiến 24/24h, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 4.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ứng phó với bão Kalmaegi. Nhiều trường hợp người dân bị thương, bị mắc kẹt do bão lũ đã được lực lượng công an phối hợp giải cứu đưa đến bệnh viện và các nơi tránh trú an toàn.
Với những cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng do bão, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng kế hoạch học bù, dạy trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Trong trường hợp các phòng học bị hư hỏng nặng, nhà trường phải bố trí chỗ học tạm thời, đảm bảo mọi học sinh đều tiếp tục được học tập.
Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chỉ đạo các trường khẩn trương rà soát, thống kê để hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh thuộc các hộ bị thiệt hại nặng nề do bão và không được để bất kỳ học sinh nào thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi trở lại trường.
Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk khiến 3 người chết (2 người do bị nhà sập đè vào người và 1 người bị nước lũ cuốn trôi), 6 người bị thương.
Mưa bão làm sập 25 nhà, 4.539 nhà bị tốc mái, 5.500 nhà bị ngập nước, 26 điểm trường học bị ảnh hưởng, khoảng 1.000m tường rào tại cơ sở giáo dục bị sập đổ.
Có 54.000 lồng bè thuỷ sản bị thiệt hại và nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do bão gây ra tại Đắk Lắk hơn 2.050 tỷ đồng.
UBND tỉnh đã quyết định bổ sung 35 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ 16 xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Kalmaegi.