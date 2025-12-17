TAND TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 17/12, TAND TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của TAND 2 cấp TPHCM.

Theo báo cáo, năm 2025, TAND 2 cấp TPHCM thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh địa bàn mở rộng, khối lượng công việc tăng mạnh sau khi hợp nhất.

Trong năm, TAND 2 cấp TPHCM đã thụ lý mới 105.984 vụ việc; tổng số vụ việc phải giải quyết là 119.926 vụ, đã giải quyết 103.907 vụ, đạt tỷ lệ 86,7%, vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử kịp thời, như vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 với hơn 35.800 bị hại; các vụ án Xuyên Việt Oil, Asanzo, SJC…

Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong (Ảnh: Thanh Mai).

Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng tiếp tục được chú trọng, với nhiều vụ thu hồi hàng chục tỷ đồng. Tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 60%, tăng hơn 17.000 vụ việc so với cùng kỳ.

TAND TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số, tổ chức hàng nghìn phiên tòa trực tuyến; số hóa hàng trăm nghìn hồ sơ; triển khai các phần mềm hỗ trợ xét xử, quản lý án. Đồng thời, TAND TPHCM tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm với các đoàn chuyên gia nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của TAND 2 cấp TPHCM trong bối cảnh khối lượng án chiếm gần 20% tổng số vụ việc của cả nước.

Chánh án TAND Tối cao nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, yêu cầu TAND TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, đổi mới công tác quản lý, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán có chuyên môn sâu, bản lĩnh vững vàng.

Phát biểu kết luận, Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình hành động, quyết tâm xây dựng TAND 2 cấp TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật hơn trong năm 2026.

Cũng tại hội nghị, TAND TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND khu vực 9 TPHCM, và ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh án TAND khu vực 16 TPHCM, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.