Tân Tổng Thanh tra Chính phủ nói sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình

Hội nghị bàn giao công tác Tổng Thanh tra Chính phủ giữa ông Đoàn Hồng Phong, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ diễn ra chiều 9/4 tại trụ sở cơ quan này.

Chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới, ông Đoàn Hồng Phong khái quát những kết quả nổi bật của ngành trong nhiệm kỳ qua với nhiều cuộc thanh tra quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm.

Những cuộc thanh tra này đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tặng hoa chúc mừng Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn (Ảnh: Thanh tra).

Ông Phong bày tỏ tin tưởng người kế nhiệm mình sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ngành thanh tra thời gian tới.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn nói đây là niềm vui, niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan này đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, đổi mới sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Thanh tra).

Ông Nguyễn Quốc Đoàn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 hôm 8/4.

Ông Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Thạc sĩ Luật.

Ông từng là Phó trưởng phòng, Trưởng phòng tại Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; sau đó được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Bộ Công an.

Từ năm 2018, ông lần lượt giữ các chức vụ: Cục trưởng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

Tháng 7/2021, ông Nguyễn Quốc Đoàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Sau đó, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND Tối cao.

Tới năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND Tối cao và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ vào tháng 11/2025.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIV hồi đầu năm nay và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào cuối tháng 3.