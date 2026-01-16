Tạm giữ xe máy điện do học sinh điều khiển bằng chân

Theo Công an Hải Phòng, mới đây Công an xã Tiên Lãng (Hải Phòng) phát hiện trên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe máy điện bằng chân trên tuyến đường thuộc địa bàn xã.

Hình ảnh S. điều khiển xe bằng chân (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Lãng phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông Trạm CSGT Quang Trung, Phòng CSGT, tiến hành xác minh và triệu tập người vi phạm.

Cơ quan công an xác định người điều khiển phương tiện là L.M.S. (SN 2009, trú tại xã Tiên Lãng), học sinh lớp 11 Trường THPT Nhữ Văn Lan.

Tại cơ quan công an, S. thừa nhận đã điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 15AH-056.82 bằng chân vào khoảng 19h ngày 8/1 trên tuyến đường 25, địa phận thôn 7, xã Tiên Lãng.

Công an xã Tiên Lãng phối hợp Phòng CSGT tạm giữ phương tiện và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.