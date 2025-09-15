Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Văn Thức

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng vừa có thông cáo về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Trần Văn Thức.

Ông Thức là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - người bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Theo thông báo của Tổng Thư ký Quốc hội, ngày 13/9, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1825 đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với đại biểu Quốc hội Trần Văn Thức.

Ông Trần Văn Thức bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, 56 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ông Thức bị khởi tố về tội nêu trên liên quan đến sai phạm khi còn đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.