Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Ngày 15/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - nơi ông Thức từng công tác (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Trần Văn Thức (SN 1969) trước khi làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Ngày 14/3, ông Trần Văn Thức được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, năm học 2024-2025, nhiều giáo viên và hiệu trưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố liên quan các sai phạm trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại một số trường học trên địa bàn.

Sai phạm trong công tác tuyển sinh xảy ra trong thời gian ông Trần Văn Thức làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.