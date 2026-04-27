Lại phát hiện 122 cây muội hồng tập kết trong vườn nhà dân ở Thanh Hóa

Ngày 27/4, ông Trần Văn Vui, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), cho biết lực lượng của đơn vị đã phối hợp với Đội kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa) kiểm tra, thu giữ số lượng lớn cây muội hồng tại vườn nhà dân.

Trước đó, ngày 24/4, Hạt kiểm lâm Hà Trung tiếp nhận tin báo từ người dân về việc tại khu vườn của anh Y. (ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương, Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng tập kết nhiều cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh.

Nhiều cây muội hồng tập kết tại nhà dân ở xã Hồ Vương, Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Kiên).

Đến ngày 25/4, lực lượng chức năng kiểm tra khu vườn, phát hiện và thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp.

Theo ông Vui, toàn bộ số tang vật thu giữ đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc.

“Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để lập biên bản xử phạt hành chính đối với người vi phạm. Thời gian qua, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng tàng trữ, mua bán cây muội hồng trên địa bàn. Đây là lần thứ 3 đơn vị phát hiện, thu giữ cây muội hồng kể từ đầu năm đến nay”, ông Vui nói.

Như Dân trí đã phản ánh, từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ hơn 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.

Cây muội hồng được đưa về Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Hà Trung).

Gần đây nhất, Hạt kiểm lâm Cẩm Thủy cũng phát hiện và thu giữ 81kg phôi cây muội hồng được tập kết tại bưu điện xã, chuẩn bị ký gửi đi tiêu thụ.

Theo Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa, cây muội hồng chủ yếu mọc ở các mỏm đá cheo leo hoặc trong những khu rừng có trữ lượng thấp. Thời gian qua, loại cây này được nhiều người ưa chuộng, săn tìm để trưng bày trên bàn uống trà. Việc khai thác cây muội hồng tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện đúng quy định pháp luật. Do đó, việc tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, nếu hành vi khai thác muội hồng trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho rừng hoặc được thực hiện có tổ chức, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Thời gian qua, trước tình hình vi phạm có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm, không để hình thành “thị trường ngầm” đối với cây rừng tự nhiên.