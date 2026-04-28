299 căn hộ bị bỏ hoang, Bí thư Hà Nội yêu cầu "hồi sinh" ngay

Trên địa bàn TP Hà Nội có nhiều nhà tái định cư xây gần xong rồi bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí, một trong số đó là dự án nhà ở tái định cư N01 khu đô thị mới Cầu Giấy.

Dự án tái định cư này phục vụ di dân giải phóng mặt bằng - N01 tại ô đất D17 khu đô thị mới Cầu Giấy. Chủ đầu tư là UBND phường Cầu Giấy (trước đây là UBND quận Cầu Giấy). Dự án được UBND thành phố phê duyệt lần đầu năm 2009, trong đó thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là năm 2010-2012.

Dự án được khởi công tháng 2/2011, được UBND TP Hà Nội điều chỉnh 6 lần, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Dự án này nằm ngay ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông, vị trí được xem là "đất vàng" của phường Cầu Giấy, nhưng bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí.

Dự án nhà ở tái định cư N01 khu đô thị mới Cầu Giấy bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí đang được sơn sửa lại (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 452 tỷ đồng, công trình gồm 4 đơn nguyên cao 15 tầng với 299 căn hộ.

Dự án này đã được thành phố bố trí 257 căn hộ theo đề xuất của UBND phường Cầu Giấy để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 2,5 trên địa bàn phường Cầu Giấy và 42 căn thành phố đã bố trí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận Cầu Giấy cũ nay là phường Cầu Giấy và Yên Hòa.

Tại buổi kiểm tra thực địa chiều 27/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng để đưa dự án vào sử dụng, phấn đấu hoàn thành sớm và không để chậm tiến độ thêm.