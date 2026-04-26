Xác minh clip Land Cruiser biển trắng hú còi, đèn ưu tiên trên cao tốc

Tối 26/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội 3 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô Toyota Land Cruiser Prado màu đen, biển kiểm soát 51F-903xx gắn còi hú và đèn xoay (thiết bị thường chỉ dành riêng cho xe công vụ) chạy trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Chiếc ô tô Toyota Land Cruiser Prado màu đen (biển trắng) lắp còi hú và đèn xoáy, di chuyển trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo vị đại diện, qua xác minh ban đầu có thể đây là phương tiện thuộc một tập đoàn điện lực. Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ.

"Về việc chiếc xe này có chạy quá tốc độ hay không, chúng tôi phải xác minh xong sự việc và phải có thiết bị kiểm tra tốc độ thì mới có thể khẳng định được, chứ thông qua đoạn clip thì không thể có đủ căn cứ để kết luận", vị đại diện nói.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô nêu trên chạy tốc độ cao trên cao ​tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, sự việc xảy ra vào ngày 25/4. Trong clip chiếc ô tô Toyota Land Cruiser Prado màu đen liên tục hú còi, bật đèn xoay để vượt các phương tiện đi cùng chiều.