Tài xế xe ôm tử vong trong khu chợ ở TPHCM

Sáng 23/5, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Bình điều tra nguyên nhân tài xế xe ôm tử vong trong chợ Bàu Cát.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân nhìn thấy ông N.V.T. (63 tuổi, ngụ TPHCM) đang nằm ngủ trên chiếc ghế bố ở đường Bàu Cát 4 và có biểu hiện bất thường.

Người dân gọi nhân viên y tế đến kiểm tra, nhưng ông T. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Bình đến lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ vụ việc.

Người dân cho biết, ông T. làm nghề chạy xe ôm và ngủ ở khu vực này nhiều năm nay. Thời điểm phát hiện vụ việc, tài sản của nạn nhân vẫn còn, hiện trường không có xáo trộn.