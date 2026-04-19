Tài xế xe ôm tử vong bất thường trong phòng trọ ở TPHCM

Trưa 19/4, Công an phường Tân Hiệp đang phối hợp cùng Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một tài xế xe ôm tử vong trong phòng trọ.

Công an phong tỏa hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân sống tại dãy phòng trọ trên đường Lê Quang Định (khu phố Bình Khánh) đi ngang phòng trọ của anh K.V. L. (29 tuổi, quê An Giang) và phát hiện anh L. nằm úp mặt dưới nền nhà.

Nghe hô hoán, nhiều người chạy đến kiểm tra và nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nên nhanh chóng ngắt cầu dao điện rồi đến kiểm tra nạn nhân, nhưng người này đã tử vong.

Thời điểm này, nạn nhân mặc quần ngắn, không mặc áo; tay phải cầm chiếc giẻ lau thấm nước, phần cánh tay có dấu hiệu bị cháy. Thi thể nạn nhân nằm gần tủ lạnh.

Nhận tin báo, công an đến phong tỏa hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra vụ việc.

Người dân cho biết, anh L. mới giải ngũ, và đến đây thuê trọ ở một mình, hành nghề chạy xe ôm công nghệ.