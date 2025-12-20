Tài xế xe cứu thương bật tín hiệu ưu tiên trái phép trên cao tốc nối TPHCM

Sau vụ tai nạn xe cứu thương khiến 3 người chết tại Đồng Nai, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) đã đồng loạt ra quân kiểm tra hoạt động của xe cứu thương trên các tuyến cao tốc phía Nam trong 2 ngày 18 và 19/12.

Phạm vi kiểm tra gồm trục cao tốc từ TPHCM đi phía Bắc (kéo dài đến Khánh Hòa) và từ TPHCM đi phía Nam (kéo dài đến Cần Thơ).

Riêng ngày 19/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã kiểm tra 42 xe cứu thương, phát hiện 3 trường hợp vi phạm và lập 4 biên bản xử phạt. Tổng số tiền phạt 16,5 triệu đồng.

CSGT đồng loạt kiểm tra các xe cứu thương lưu thông trên các tuyến cao tốc phía Nam (Ảnh: C08).

Trong đó, lực lượng chức năng xử lý một trường hợp xe cứu thương không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; 2 trường hợp sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cùng thời điểm, trên tuyến cao tốc TPHCM - Cần Thơ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã kiểm tra 38 xe cứu thương, phát hiện và lập biên bản xử lý 7 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 3 phương tiện không có giấy phép sử dụng thiết bị ưu tiên; một trường hợp vừa không có giấy phép dùng thiết bị ưu tiên, vừa điều khiển xe hết hạn đăng kiểm; 2 trường hợp sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

CSGT phát hiện nhiều tài xế xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định (Ảnh: C08).

Theo C08, việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm với xe cứu thương nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng danh nghĩa xe ưu tiên để vi phạm luật giao thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các phương tiện thực sự làm nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe tải khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Nhà chức trách xác định, xe đầu kéo dừng, đỗ không đúng quy định trên đường nhánh dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc. Xe cứu thương cũng vi phạm khi bật còi, đèn ưu tiên trong lúc không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.