Tài xế taxi vượt 2 đèn đỏ đưa người nguy kịch đi cấp cứu

Ngày 23/4, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm video ghi lại sự việc một tài xế taxi tại Hà Tĩnh vượt đèn đỏ 2 lần khi chở người bị tai nạn nguy kịch đi cấp cứu.

Sự việc thu hút sự quan tâm, nhiều ý kiến bày tỏ cảm kích trước hành động nhân văn, kịp thời của tài xế; đồng thời mong cơ quan chức năng xem xét không xử phạt trong trường hợp này.

Tài xế taxi chấp nhận vượt đèn đỏ 2 lần để chở người nguy kịch đi cấp cứu (Ảnh: Lê Minh).

Anh Lê Văn Minh (SN 2002, trú tại xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) xác nhận mình là tài xế trong sự việc nói trên. Theo anh Minh, tối 22/4, khi lưu thông trên quốc lộ 1A từ khu vực phường Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh cũ) vào phía Nam Hà Tĩnh, đến gần xã Cẩm Xuyên, anh thấy nhiều người tập trung bên đường nên dừng xe xem tình hình.

Tại hiện trường, một người đàn ông hơn 60 tuổi đi xe máy được cho là đã tự đâm vào cột mốc bên đường dẫn đến bị thương nặng.

Nhận thấy khu vực này xa trung tâm, xe cấp cứu nhiều khả năng đến chậm, anh Minh quyết định lái xe chở nạn nhân đến bệnh viện.

"Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ cố gắng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế nhanh nhất có thể", anh Minh nói.

Trên quãng đường hơn 10km đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, nam tài xế cho biết do tình huống khẩn cấp nên đã điều khiển ô tô vượt đèn tín hiệu giao thông (đèn đỏ) tại 2 nút giao trong khu vực đô thị.

Khoảnh khắc tài xế taxi vượt đèn đỏ để chở người nguy kịch đi cấp cứu (Video: Lê Minh).

"Quá trình di chuyển, tôi đã quan sát kỹ, liên tục bấm còi cảnh báo các phương tiện khác và chủ động quay lại video để có căn cứ làm việc với cơ quan chức năng", anh Minh kể.

Sau khi đến bệnh viện, anh cùng người nhà đưa nạn nhân vào cấp cứu và ở lại theo dõi tình hình. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, bác sĩ thông báo người này không qua khỏi do vết thương quá nặng.

"Dù đã cố gắng hết sức nhưng bác ấy không qua khỏi, tôi cảm thấy rất hụt hẫng và xin chia sẻ mất mát với gia đình", anh Minh chia sẻ.

Sáng 23/4, anh Minh đã đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình bày sự việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội xử lý vi phạm và tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trường hợp tài xế chở người đi cấp cứu thuộc tình thế cấp thiết, do đó sẽ được xóa lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tài xế cần mang các giấy tờ liên quan đến bản thân và phương tiện, các tài liệu chứng minh như video, ảnh, chứng từ đến trình báo. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận và xác minh.