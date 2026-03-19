Tài xế ô tô buồn ngủ, lao xe xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng

Ngày 19/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 3h cùng ngày, tại đường Kim Giang (đoạn đối diện 909 Kim Giang, phường Thanh Liệt, Hà Nội) xảy ra vụ ô tô tự lao xuống sông Tô Lịch.

Vào thời gian trên, một nam tài xế điều khiển ô tô đi trên đường Kim Giang, tuy nhiên khi tới địa điểm nêu trên thì tài xế buồn ngủ khiến xe mất lái rồi lao xuống sông. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng phần thân xe, cốp ô tô bật mở. Do mực nước sông Tô Lịch không sâu nên phương tiện chỉ bị ngập ngang bánh xe.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 cử cán bộ tới hiện trường làm rõ vụ việc. Nam tài xế ô tô tự thỏa thuận giải quyết sự việc.