Tài xế nẹt pô, phát tia lửa điện trên đại lộ bị phạt gần 77 triệu đồng

Ngày 4/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt người lái ô tô nẹt pô, phát tia lửa với số tiền 76,9 triệu đồng.

Người vi phạm là ông N.X.G. (21 tuổi, trú tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng).

Ông G. lái ô tô liên tục phát ra tia lửa (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông G. là người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 48A-189.xx lưu thông trên đại lộ Đông Tây (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) rồi nẹt pô, phát tia lửa. Ngoài ra, ông G. còn thuê một người quay lại clip và đăng tải lên TikTok để "sống ảo" nhằm thu hút lượt xem.

Theo cơ quan công an, ông G. được xác định đã vi phạm 5 lỗi với các mức xử phạt khác nhau. Trong đó, các lỗi điển hình như tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong chứng nhận đăng ký xe, mức phạt 5 triệu đồng; rú ga liên tục, mức phạt 900.000 đồng; tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất, mức phạt 70 triệu đồng.

Ông G. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tổng mức phạt đối với tài xế G. là 76,9 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ô tô liên tục rú ga, phát tia lửa khi lưu thông trên đại lộ Đông Tây tại Đắk Lắk.