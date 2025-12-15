Tài xế taxi bị phạt 2,5 triệu đồng vì dừng xe giữa đường trả khách

Ngày 15/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt với anh L.V.N. (SN 1986, trú tại Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô dừng xe song song với một xe khác đang đỗ.

Hình ảnh anh N. có hành vi dừng xe giữa đường để cho hành khách xuống xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm nêu trên, anh N. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 21h54 ngày 13/12, tại đường An Dương Vương, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, anh N. điều khiển xe taxi rồi dừng xe giữa đường để cho khách xuống.

Hành vi của nam tài xế sau đó bị người dân ghi lại và gửi cho Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh và mời tài xế vi phạm lên cơ quan công an để xử lý.