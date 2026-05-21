Tài xế điều khiển ô tô tải đi ngược chiều trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Khoảng 6h30 ngày 21/5, nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng hoảng hốt khi phát hiện một ô tô tải chạy ngược chiều, đoạn từ xã Cẩm Xuyên đi xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Khoảnh khắc tài xế điều khiển ô tô tải đi ngược chiều trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Một tài xế đã trích xuất camera hành trình ghi lại sự việc để chia sẻ và cung cấp cho cơ quan chức năng. Nhiều người nhận định tài xế xe tải có thể đi nhầm vào lối lên cao tốc nên xảy ra tình huống nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết tổ công tác của đơn vị đã phối hợp với lực lượng tuần đường trên tuyến để xác minh, xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội đi ngược chiều là anh P.M.Đ. (SN 1999, trú tại xã Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Cảnh sát lập biên bản vi phạm với tài xế (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt tài xế này 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54km, tổng vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng. Đây là một dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khởi công năm 2023 và khai thác toàn tuyến từ ngày 28/4/2025. Giai đoạn đầu, cao tốc này có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90km/h, tối thiểu 60km/h.