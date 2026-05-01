Bị lạc đường, tài xế lái ô tô ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Ngày 1/5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã phát hiện, lập biên bản một trường hợp điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Gia Lai).

Trước đó sáng 29/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, phục vụ lễ thông xe.

Tài xế lạc đường rồi lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn (đoạn qua xã Phù Mỹ Tây, Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển kiểm soát 77A-342.xx chạy ngược chiều trên cao tốc.

Thời điểm này, tuyến đường chưa chính thức thông xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ, yêu cầu tài xế di chuyển đúng chiều và đưa phương tiện về trụ sở để lập biên bản xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn cho lễ thông xe.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết trú tại khu vực Quy Nhơn (Gia Lai). Do lần đầu đi cao tốc nên người này bị lạc đường, không tìm được lối ra, dẫn đến việc chạy ngược chiều.

Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.