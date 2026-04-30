Ô tô khách chắn ngang đường, cao tốc Bắc - Nam ùn tắc 4 giờ

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h45 ngày 30/4 tại km513+400 trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Ô tô khách giường nằm biển kiểm soát tỉnh An Giang di chuyển theo chiều Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên bất ngờ mất lái, va vào dải phân cách rồi nằm chắn ngang đường.

Ô tô khách nằm chắn ngang cao tốc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Thời điểm xảy ra tai nạn có mưa khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Sự cố khiến ô tô khách hư hỏng phần đầu, dải phân cách biến dạng, các phương tiện khác ùn tắc kéo dài.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị đang phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện khác di chuyển xuống nút giao, nắn lại dải phân cách và cẩu phương tiện bị nạn khỏi hiện trường.

Tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc, phương tiện nối dài (Ảnh: Ngô Anh).

Cơ quan chức năng cho biết dự kiến, giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng sẽ bình thường trở lại sau khoảng 4 giờ ách tắc.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài hơn 54km với tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng là dự án thành phần thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến cao tốc này được khởi công tháng 1/2023 và chính thức thông xe kỹ thuật, khai thác vào tháng 4/2025