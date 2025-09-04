Một xe khách chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng bị phạt hơn 170 triệu đồng

Ngày 4/9, Công an Hải Phòng cho biết, hồi 19h5 ngày 2/9, Phòng Cảnh sát giao thông nhận tin báo qua đường dây nóng, chỉ đạo Trạm CSGT Quang Trung kiểm tra xe khách biển số 29F-008.75 hoạt động trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Phương tiện vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở 82/46 người, vượt quá 36 người so với quy định. Người điều khiển là P.P.K. (SN 1991, trú tại TP Hải Phòng) không xuất trình được giấy phép lái xe. Phương tiện vận chuyển hành khách tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Trạm CSGT Quang Trung đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan. Tài xế bị xử phạt 38,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Chủ xe bị phạt 133 triệu đồng, bị tước phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.

Tổng mức phạt dành cho tài xế và chủ xe hơn 171 triệu đồng.