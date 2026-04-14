Tài xế bị phạt vì để 2 bé gái thò đầu qua cửa ô tô đang chạy

Ngày 14/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt với tài xế V.V.H. (SN 1994, ở xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), do có hành vi điều khiển ô tô để 2 bé gái đu bám, thò đầu qua ô cửa kính khi xe đang chạy; chở người ngồi sau không thắt dây an toàn.

Tài xế H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào ngày 4/4, anh H. điều khiển ô tô con BKS 24H-034.xx rồi thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. Hành vi vi phạm của tài xế sau đó bị người dân ghi hình đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh 2 bé gái đu bám, thò đầu qua ô cửa kính chiếc ô tô con (Ảnh: Công an cung cấp).

Đội 1 sau đó đã vào cuộc xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để làm rõ.

CSGT khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không để trẻ em đu bám phương tiện hoặc không thắt dây đai an toàn khi xe đang di chuyển, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và phòng ngừa tai nạn giao thông.