Loạt tài xế xe máy bị xử phạt vì "liều mạng" đi vào đường cao tốc ở Hà Nội

Ngày 14/4, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết vào sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long (ở km10, TP Hà Nội). Tại đây, cảnh sát tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế xe máy đi vào đường cao tốc.

Nhà chức trách đánh giá, hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc là hành vi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Theo ghi nhận, chỉ trong khoảng 2 giờ lập chốt xử lý, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản xử phạt gần 10 trường hợp xe máy vi phạm.

Hàng loạt lái xe máy liều mạng đi vào đường cao tốc tại lối rẽ ở km10 cao tốc Đại lộ Thăng Long bị CSGT xử lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Điển hình như trường hợp lái xe máy H.Q.T., điều khiển xe máy BKS 29V5-655.xx đi vào đường cao tốc để né đoạn đường đang thi công phía trước; hay trường hợp tài xế V.P.H. điều khiển xe máy BKS 29N1-762.xx cũng vi phạm tương tự.

Khi làm việc với cảnh sát, nhiều tài xế cho biết do muốn tiết kiệm thời gian và quãng đường di chuyển nên đã liều đi lên đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phát hiện lực lượng chức năng, một số người vi phạm còn quay đầu xe hoặc tăng tốc bỏ chạy ngay trên cao tốc.

Với việc điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, các tài xế sẽ bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ tới 6 điểm giấy phép lái xe.

Nhiều lái xe quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, những hành vi này không chỉ gây khó khăn cho công tác xử lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc.

Chỉ trong khoảng 2 giờ làm việc, tổ công tác đã xử lý gần 10 trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội cho hay, tại các lối dẫn vào đường cao tốc đều bố trí đầy đủ hệ thống biển báo cấm xe máy, xe thô sơ và người đi bộ. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế; nhiều người cố tình đi vào đường cấm để rút ngắn quãng đường hoặc tránh các tuyến đường đang thi công, trong khi một số khác chưa nắm rõ hệ thống biển báo.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tạo tính răn đe. Đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc dưới bất kỳ lý do nào.