Đề xuất tăng 15 lần mức phạt tiền đối với thẩm quyền của trưởng công an xã

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024, trong đó đề xuất tăng mạnh thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông đường bộ đối với một số chức danh trong lực lượng công an, đáng chú ý có mức tăng tới 15 lần so với hiện hành.

Theo dự thảo, mức phạt tiền tối đa của chiến sĩ CAND đang thi hành công vụ được đề xuất nâng từ 500.000 đồng lên 7,5 triệu đồng. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội được phạt tới 15 triệu đồng, cao gấp 10 lần mức hiện tại là 1,5 triệu đồng.

Với các chức danh ở cấp cơ sở như Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng, Đội trưởng, mức phạt tối đa được đề xuất tăng lên 22,5 triệu đồng, thay cho mức 2,5 triệu đồng hiện nay.

Riêng Trưởng Công an cấp xã là nhóm có thay đổi lớn nhất khi thẩm quyền xử phạt tiền tối đa được đề xuất nâng từ 2,5 triệu đồng lên 37,5 triệu đồng, tức gấp 15 lần. Chủ tịch UBND cấp xã cũng được đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt lên 37,5 triệu đồng, gấp 7,5 lần mức hiện hành là 5 triệu đồng.

Dự thảo cũng bổ sung chức danh Trưởng phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số thuộc Cục CSGT vào nhóm có thẩm quyền xử phạt đến 60 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Cục trưởng CSGT vẫn giữ nguyên mức thẩm quyền phạt tiền tối đa là 75 triệu đồng.

Lý giải cho đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho biết việc sửa đổi nhằm bảo đảm thống nhất với Nghị định 189/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định này, chiến sĩ CAND đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 10% mức phạt tối đa của lĩnh vực tương ứng.

Với lĩnh vực giao thông đường bộ, mức phạt tối đa hiện là 75 triệu đồng, nên thẩm quyền xử phạt của chiến sĩ CSGT được tính tương ứng là 7,5 triệu đồng.

Ngoài việc nâng thẩm quyền xử phạt, dự thảo còn bổ sung phân định thẩm quyền cho lực lượng CSGT trong xử lý các vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe. Đây là nội dung được đặt ra sau khi từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng.

Theo đó, CSGT dự kiến sẽ được giao thêm thẩm quyền xử phạt các hành vi gian lận trong sát hạch lái xe như tự ý thay đổi hoặc sử dụng phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, xe sát hạch; sử dụng máy tính trong phòng thi lý thuyết kết nối trái phép ra bên ngoài; cố tình để phương tiện, thiết bị chấm điểm hoạt động không chính xác trong kỳ sát hạch; hoặc để xuất hiện các dấu hiệu, ký hiệu trái quy định trên sân sát hạch, xe sát hạch.

Dự thảo đang được Bộ Công an lấy ý kiến đến ngày 19/4 và dự kiến có hiệu lực từ 1/7 tới.