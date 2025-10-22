Tài xế bất ngờ khi đường vào cao tốc bị cấm, ùn tắc kéo dài

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 8h đến 10h40 ngày 22/10, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng đoạn trên đường Nghi Sơn - Sao Vàng, đoạn qua xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, kéo dài gần 5km.

Nhiều tài xế cho biết nguyên nhân dẫn đến việc tắc đường là do cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện cấm đường.

Các phương tiện nhích từng đoạn trên đường Nghi Sơn - Thọ Xuân (Ảnh: Thanh Tùng).

Việc bất ngờ gặp cấm đường khiến nhiều tài xế phải thay đổi lộ trình di chuyển, gặp rất nhiều khó khăn khi không quen đường.

Một số tài xế cho rằng trước khi thực hiện việc cấm đường, đơn vị thi công hoặc chủ đầu tư dự án phải có thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng để mọi người nắm bắt, thay đổi lịch trình phù hợp.

“Tôi không biết cao tốc cấm đường nên sáng nay đi hàng chục km đến nút giao Đồng Thắng, thuộc tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và phải thay đổi lịch trình ra đường Nghi Sơn - Sao Vàng để tiếp tục hành trình vào phía Nam.

Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông, tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng bị ách tắc kéo dài. Tôi nghĩ nếu có cấm vào cao tốc, đơn vị thi công phải thông báo sớm, cắm biển xa để người dân biết", một tài xế quê tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Tại nút giao Đồng Thắng, nhiều phương tiện nối nhau di chuyển ra khỏi cao tốc (Ảnh: Thanh Tùng).

Đến 11h cùng ngày, tình trạng tắc đường vẫn chưa thể khắc phục.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau khi nắm bắt sự việc, lực lượng tuần tra của đơn vị đã có mặt tại hiện trường để điều tiết và phân làn giao thông.

Liên quan đến vấn đề trên, phóng viên đã nỗ lực liên hệ với đại diện Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), tuy nhiên không nhận được phản hồi.