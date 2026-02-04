Tai nạn tại Công ty than Khe Chàm, một công nhân tử vong

Thông tin trên được lãnh đạo phường Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận với phóng viên Dân trí vào sáng 4/2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h15 ngày 4/2, tại Công ty than Khe Chàm (ở phường Mông Dương, Quảng Ninh), xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân là anh N.X.D. (SN 1971), đăng ký thường trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, công tác tại Phân xưởng vận tải đường sắt.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh D. nhận lệnh vận hành quay lật nghiêng ba tấn tại mặt bằng +25 của Công ty than Khe Chàm - TKV. Trong quá trình vận hành xe goòng để lật, tai nạn lao động đã xảy ra với anh D..

Vụ việc khiến anh D. bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (Bệnh viện Cọc 7) nhưng không qua khỏi.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.