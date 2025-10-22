Đại úy công an bất ngờ nhận 500 triệu đồng vào tài khoản

Ngày 22/10, chị H.T.T.T. (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết đã nhận lại số tiền 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.

Sáng 21/10, chị T. sử dụng dịch vụ internet banking, chuyển vào tài khoản ngân hàng người quen để giải quyết công việc. Tuy nhiên, khi tài khoản báo trừ tiền, chị T. mới phát hiện, do sơ suất bấm nhầm 1 chữ số nên chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người mang tên Nguyễn Hữu Dũng.

Do sơ suất, chị T. chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của một cán bộ công an (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Chị T. liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng nhờ hỗ trợ. Theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng, chị T. thực hiện một giao dịch chuyển khoản với số tiền tối thiểu kèm tin nhắn thông báo chuyển khoản nhầm và để lại số điện thoại cá nhân.

Khoảng 5 phút sau, chị T. nhận được điện thoại của một người đàn ông, xác nhận thông tin giao dịch chuyển khoản nhầm.

“Sau một lát trò chuyện, xác minh các thông tin liên quan, tôi mới biết anh Dũng là cán bộ Công an xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An. Anh Dũng liên tục trấn an, bảo tôi yên tâm, anh sẽ vào tận nơi để chuyển lại tiền”, chị T. kể.

Sáng 21/10, Đại úy Dũng đã có mặt tại chi nhánh ngân hàng nơi chị T. mở tài khoản, xác nhận các thông tin liên quan và thực hiện thủ tục chuyển lại số tiền nêu trên.

Chị T. bày tỏ cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của Đại úy Dũng trong việc phối hợp giải quyết sự việc, nhanh chóng hoàn lại số tiền chuyển nhầm cho mình.

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng cho hay, khi nhận được tin nhắn biến động số dư từ người lạ anh nghĩ ngay đến tình huống chủ nhân số tiền kia chuyển nhầm. Biết người chuyển tiền rất lo lắng, Đại úy Dũng báo cáo lãnh đạo đơn vị, phối hợp ngân hàng xác minh thông tin, chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho chị T..