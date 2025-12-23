“Số phận” lô đất có giá khởi điểm gây choáng, đấu giá không thành công

Ngày 23/12, ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đô Lương, cho biết địa phương sẽ rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách để có kế hoạch tiếp theo đối với 4 lô đất thuộc khu quy hoạch Đồng Màu được đấu giá chưa thành công.

Theo ông Sơn, nếu xã đã đạt chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh giao, sẽ đưa 4 lô đất trên vào kế hoạch đấu giá năm 2026. Trường hợp thu ngân sách chưa đạt, xã sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá các lô đất nêu trên.

Theo Chủ tịch UBND xã Đô Lương, địa phương được giao 230 tỷ đồng thu từ nguồn đấu giá đất trong năm nay. 15% số tiền thu được từ đấu giá đất sẽ nộp về ngân sách Trung ương, 5% để thực hiện dự án cao tốc, 80% còn lại sẽ chia đôi cho ngân sách tỉnh và xã.

Trước đó, trong cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch Đồng Màu diễn ra ngày 16/12, có 17 trong tổng số 21 lô đất được đấu giá thành công.

17 lô đất nêu trên có tổng giá khởi điểm hơn 64,5 tỷ đồng, được đấu thành công với tổng số tiền hơn 95,1 tỷ đồng, chênh lệch hơn 30 tỷ đồng.

Trong đó, lô đất ký hiệu P12 diện tích 232m2 được “chốt” giá hơn 8,16 tỷ đồng, cao hơn 3,7 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Đây cũng là lô đất có diện tích lớn nhất được đấu giá thành công.

Lô đất có giá khởi điểm hơn 12 tỷ đồng nhưng đấu giá không thành công (Ảnh: Quốc Tiến).

Lô đất E20, diện tích 160m2, có giá chênh lệch giá thấp nhất, 516 triệu đồng so với giá khởi điểm 2,32 tỷ đồng.

Lô đất C5 diện tích nhỏ nhất (hơn 113m2), được bán với giá gần 3,2 tỷ đồng, chênh lệch hơn 1,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Có 4 lô đất đấu giá không thành công, trong đó có 2 lô đất diện tích 160m2 và 2 lô đất có giá khởi điểm “gây choáng”.

Cụ thể, lô đất ký hiệu P13, diện tích 251,5m2 (tương đương 40 triệu đồng/m2), giá khởi điểm hơn 10,5 tỷ đồng không có người đấu giá.

Lô đất ký hiệu P14, diện tích 293,2m2 có giá khởi điểm “gây choáng” với hơn 12 tỷ đồng chỉ có một hồ sơ đấu giá hợp lệ. Theo quy định, phải có từ 2 hồ sơ đấu giá hợp lệ trở lên kết quả mới được công nhận, do đó, lô đất này xác định là đấu giá không thành công.

Trước ý kiến cho rằng, 2 lô đất có giá khởi điểm hơn 10 tỷ và 12 tỷ đồng đấu giá không thành công là do xây dựng giá khởi điểm quá cao, Chủ tịch UBND xã Đô Lương cho rằng nhận định này là không chính xác.

“Cả hai lô đất này đều có diện tích lớn, giá khởi điểm được xây dựng trên cơ sở giá đất theo quy định của tỉnh và giá đất thị trường ở khu vực liền kề. Việc xây dựng mức giá bán này cũng sẽ giải quyết tình trạng cò gom đất rồi thổi giá bởi chỉ những người thực sự có nhu cầu về đất họ mới mua”, ông Trần Văn Sơn lý giải.