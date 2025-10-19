Đất nông thôn lập kỷ lục về giá, lô cao nhất gần 4,5 tỷ đồng

Ông Tưởng Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Tam Đồng (Nghệ An) cho biết 50/52 lô đất vùng quy hoạch Trộ Vừ đã được đấu giá thành công vào ngày 17/10.

52 lô đất được đưa ra đấu giá lần này có tổng giá khởi điểm hơn 63,6 tỷ đồng. Các lô đất có diện tích từ hơn 160m2 đến 263m2, giá từ 4 triệu đồng/m2 đến 10 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí.

Có 50/52 lô đất thuộc vùng quy hoạch Trộ Vừ được đấu giá thành công, cao hơn 40 tỷ đồng so với giá khởi điểm (Ảnh: Hoàng Lam).

Lô đất giá khởi điểm thấp nhất là 840 triệu đồng, diện tích 168m2, giá tối thiểu người đấu giá phải trả 882 triệu đồng. Lô đất giá khởi điểm cao nhất 1,96 tỷ đồng, diện tích 196m2, giá tối thiểu phải trả là 2,058 tỷ đồng.

Theo ông Phú, có 348 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Kết quả có 50 lô đất giá khởi điểm gần 62 tỷ đồng, được đấu giá thành công với tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng.

Trong đó, lô đất có giá khởi điểm 1,8 tỷ đồng được người mua trả 4,49 tỷ đồng. Đây cũng là lô đất lập kỷ lục về giá tại xã Tam Đồng và một số khu vực lân cận.

Mức giá này khiến người dân theo dõi và cả hội đồng đấu giá “choáng váng”.

“Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức phiếu kín, người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất. Người mua lô đất nêu trên không phải là cò đất mà người dân quê ở đây nhưng đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài”, ông Tưởng Đăng Phú thông tin.

Ông Phú cho rằng thửa đất này có vị trí đẹp, thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán. Có thể đây là nguyên nhân người mua trả giá cao để sở hữu do đó khả năng bỏ cọc là không có.