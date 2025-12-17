Kết quả đấu giá lô đất nông thôn khởi điểm hơn 12 tỷ đồng

Sáng 16/12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Nghệ An và UBND xã Đô Lương tổ chức đấu giá khu quy hoạch Đồng Màu, xóm Phú Đình Yên Sơn, xã Đô Lương (Nghệ An).

Khu quy hoạch Đồng Màu có 21 lô đất, diện tích 113-293m2, đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 94,2 tỷ đồng.

Trong đó lô đất ký hiệu P14, diện tích 293,2m2 có giá khởi điểm gây choáng với hơn 12 tỷ đồng/lô. Theo đó, mỗi m2 đất thuộc lô đất này là 40 triệu đồng - mức được đánh giá là quá cao so với mặt bằng đất nông thôn nói chung. Kết quả đấu giá lô đất này khiến nhiều người bất ngờ.

Lô đất ký hiệu P14 (ô đỏ) là căn góc, vị trí đắc địa nhưng đấu giá không thành công (Ảnh: Quốc Tiến).

“Chỉ có một hồ sơ đăng ký đấu giá lô đất ký hiệu P14. Mức giá người mua đưa ra cao hơn giá khởi điểm vài chục triệu đồng. Tuy nhiên theo quy định, phải có từ 2 hồ sơ đấu giá hợp lệ trở lên kết quả mới được công nhận, do đó, lô đất này xác định là đấu giá không thành công”, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, cho biết.

Cũng theo thông tin từ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, lô đất liền kề, kí hiệu P13, diện tích 251,5m2 (tương đương 40 triệu đồng/m2), giá khởi điểm hơn 10,5 tỷ đồng không có người đấu giá.

Mặc dù 2 lô đất có giá khởi điểm tốp đầu đấu giá không thành công nhưng các lô đất khác thuộc vùng quy hoạch này ghi nhận mức giá mua cao từ các nhà đầu tư.

Đơn cử, lô đất kí hiệu P26, diện tích 230,5m2 (tương đương 38,5 triệu đồng/m2), giá khởi điểm hơn 9,3 tỷ đồng được đấu giá thành công với hơn 10 tỷ đồng, cao hơn mức trả giá liền kề gần 200 triệu đồng.

Lô đất ký hiệu P12, diện tích 232m2 (tương đương 19,1 triệu đồng/m2), giá khởi điểm hơn 4,6 tỷ đồng, được đấu thành công với giá hơn 8,2 tỷ đồng.

Theo các nhà đầu tư bất động sản, sở dĩ vùng quy hoạch Đồng Màu có giá đất cao do địa thế thuận lợi, gần quốc lộ 7, quốc lộ 15, gần UBND xã Đô Lương, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh đó, giá trị thương mại của các lô đất cao, phù hợp cho hoạt động kinh doanh buôn bán.