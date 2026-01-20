Siêu cảng biển đang dần thành hình dưới chân đèo Hải Vân

Cảng biển Liên Chiểu được khởi công ngày 14/12/2022 với tổng diện tích quy hoạch 1.285ha. Cảng nằm dưới chân đèo Hải Vân, thuộc địa bàn phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Đây sẽ là một trong 3 cảng biển nước sâu trọng điểm của Việt Nam.

Cảng được quy hoạch nhằm giảm tải cho cảng Tiên Sa hiện hữu, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô Đà Nẵng, tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và trong khu vực.

Dự án được chia thành 2 hợp phần: Hợp phần A là hạ tầng dùng chung do nhà nước đầu tư. Hợp phần B gồm bến cảng container sẽ do các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai.

Phần cơ sở hạ tầng dùng chung của cảng biển Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại, dự án thi công đạt 97% giá trị khối lượng công việc.

Trong đó, hạng mục đê và kè chắn sóng được thi công đạt hơn 96%. Hạng mục nạo vét luồng tàu thi công đạt hơn 99%.

Nhiều khối đá được đổ xuống biển để định hình cho hệ thống đê, kè chắn sóng. Hiện tại vị trí cảng có tàu chở dầu của kho gần đó neo đậu.

Theo các phương án được công bố, cảng biển Liên Chiểu được quy hoạch trở thành cảng đặc biệt, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp và hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container từ 6.000 đến 8.000 TEU (đơn vị đo lường sức chứa hàng hóa của tàu chở container).

Trong tương lai, khi cảng biển Liên Chiểu hoàn thành sẽ gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực và quốc tế.

Trong ảnh là một đoạn kè chắn sóng đã hoàn thành ở khu vực vùng biển phường Hải Vân.

Đến nay, hệ thống đường giao thông và thoát nước tại cảng biển Liên Chiểu thi công đạt hơn 80% khối lượng hợp đồng.

Đường vào cảng theo quy hoạch sẽ có 6 làn xe, bề rộng 30m đã được thảm nhựa. Những ngày qua, công nhân hối hả đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực hoàn thành những hạng mục cuối cùng như lót đá vỉa hè, thảm nhựa một số đoạn trước cảng.

Cùng với cảng, công trình đường ven biển nối cảng biển Liên Chiểu, có tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, dài gần 3km với nhiều cầu, cầu vượt, hầm chui, nút giao thông hiện đại… đang dần hoàn thiện.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, dự án đường ven biển nối cảng biển Liên Chiểu đến nay đã được thi công đạt hơn 82% giá trị khối lượng, hầu hết các hạng mục đều thi công đạt trên 90%. Riêng hạng mục đường giao thông thi công đạt 58%.

Dự án đường nối cảng biển Liên Chiểu được khởi công ngày 8/9/2023 và dự kiến hoàn thành trong tháng 2.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua dự án chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa, sóng lớn gây sạt lở và bồi lấp tuyến đường công vụ, tác động mạnh đến các hạng mục đê chắn sóng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, ban quản lý và liên danh nhà thầu đang tập trung thiết bị, vật tư và nhân lực để triển khai thi công đạt mục tiêu hoàn thành dự án trước Tết Bính Ngọ 2026.

Vị trí cảng biển Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Google Maps).