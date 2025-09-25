Đà Nẵng mời thêm nhà đầu tư cho dự án cảng cạn rộng hơn 23ha

Ngày 25/9, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết đã nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đề nghị được chấp thuận đầu tư dự án Cảng cạn kết hợp Trung tâm logistics Hòa Nhơn.

Doanh nghiệp đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chấp thuận trực tiếp, không qua đấu giá đất hay đấu thầu.

Dự án sẽ giáp với Trung tâm dịch vụ logistics Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Tài chính Đà Nẵng mời thêm các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ để xem xét, lựa chọn cho dự án này.

Dự án thực hiện tại xã Bà Nà, diện tích 23,4ha, với mục tiêu xây dựng trung tâm logistics hiện đại, phục vụ lưu kho, bốc xếp, vận tải hàng hóa cho các khu công nghiệp, cảng biển và kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, vốn do doanh nghiệp tự huy động từ các nguồn hợp pháp.

Nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hồ sơ.