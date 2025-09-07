Sét đánh thủng mái nhà dân ở đảo Nhơn Châu

Theo ông Hưng, khoảng 23h50 ngày 6/9, một tia sét đã đánh trúng phần trước ngôi nhà ông Lê Văn Mùa (trú tại thôn Đông, xã Nhơn Châu).

Sét đánh làm nứt, vỡ một mảng lớn tường phía trước nhà, gạch vữa rơi xuống mái hiên gây hư hỏng nặng. Hiện trường cho thấy ngôi nhà bị sét đánh, gạch vỡ nát và mái xi măng bị xuyên thủng một lỗ lớn.

Sét đánh trúng nhà dân trên đảo Nhơn Châu (Ảnh: Thành Long).

Thời điểm này, mọi người đang ngủ trong nhà nhưng sét đánh trúng phía ngoài nên rất may không ai bị thương.

Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cũng cho hay do ảnh hưởng của thời tiết, trên biển hiện có sóng lớn, địa phương đã tạm thời cấm toàn bộ thuyền, ca nô ra vào đất liền để đảm bảo an toàn.

Gạch vỡ nát sau khi bị sét đánh (Ảnh: Thành Long).

Đồng thời, cán bộ xã yêu cầu người dân chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa, các biển hiệu, cây cối dễ gãy đổ. Khi trời có dông sét, hạn chế tối đa việc ra ngoài trời và tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, cột điện…

Nằm cách đất liền khoảng 20km, xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai.