Sau sự cố tàu hàng phải dừng khẩn cấp, ô tô vẫn ung dung đi qua đường cấm

Ngày 10/12, phóng viên Dân trí có mặt tại đường dân sinh giao cắt đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận xã Hưng Nguyên, Nghệ An. Đây là khu vực xảy ra tình huống lái tàu hàng phải phanh khẩn cấp, tránh ô tô án ngữ trên đường ray, xảy ra chiều 5/12.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.H. (SN 1991, trú tại tỉnh Nghệ An, người điều khiển ô tô nêu trên) 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ô tô tải lưu thông qua điểm giao cắt giữa lối mở và đường sắt dù có biển cấm, sáng 10/12 (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, 2 bên đường sắt đều được lắp biển cảnh báo, cấm ô tô lưu thông qua khu vực này.

Các trụ bê tông cũng đã được đặt nhằm ngăn ô tô đi qua. Tuy nhiên các trụ bê tông này có dấu hiệu bị xê dịch. Khu vực này không có rào chắn, không có người canh gác.

Mặc dù đã có biển cấm ô tô cả 2 hướng nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều phương tiện vẫn qua lại điểm giao cắt này. Có phương tiện khi đến gần, thấy đang bị ghi hình đã lùi lại quãng đường khoảng 500m để di chuyển theo hướng khác.

Ô tô vẫn "ung dung" đi qua lối mở ngang đường sắt dù có biển cấm (Video: Hoàng Lam).

Anh N.X.Đ. (trú tại xã Hưng Nguyên) cho biết, người điều khiển phương tiện di chuyển từ hướng quốc lộ 8B qua đường tàu vào xóm, bị khuất tầm nhìn do căn nhà 2 tầng phía tay trái. Tuy nhiên, nếu không di chuyển qua đường này anh Đ. sẽ phải đi vòng xa hơn.

“Theo biển báo đường này chỉ cấm ô tô, không cấm xe máy nên chúng tôi vẫn lưu thông bình thường nhưng phải quan sát kỹ 2 hướng để đảm bảo an toàn. Tôi khá thắc mắc khi nhiều ô tô vẫn đi qua đây, có lẽ do không có bóng dáng cơ quan chức năng hay camera an ninh”, anh Đ. cho hay.

Theo anh Đ., nếu ngành chức năng không có biện pháp đủ mạnh, xảy ra trường hợp như chiều 5/12, nguy cơ tai nạn và thiệt hại sẽ rất lớn.

Tuyến đường sắt qua địa bàn Nghệ An đang tồn tại 73 lối đi tự mở cần xử lý để xóa bỏ (Ảnh: Hoàng Lam).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên, cho biết lối đi tự mở này nối xóm 3, xã Hưng Mỹ cũ (nay là xã Hưng Nguyên) ra quốc lộ 8B. Đây cũng là đường người dân đi làm đồng nên lưu lượng người tham gia giao thông lớn.

“Trước mắt, nếu chưa thể làm đường gom để đóng lối mở này, chúng tôi mong muốn ngành chức năng làm rào chắn, bố trí người canh gác để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây”, ông Tiến thông tin.

Theo ông Trần Văn Kế, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, trên tuyến đường sắt do đơn vị quản lý thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An đang tồn tại 73 lối đi tự mở cần xử lý để xóa bỏ.

Đơn vị cũng đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở qua đường sắt, trong đó có lối mở xảy ra tình huống ô tô chết máy dẫn tới tàu hàng phải dừng khẩn cấp chiều 5/12 nêu trên.

Ông Kế cho biết trước mắt, đơn vị quản lý tuyến đường sắt sẽ thu hẹp lòng lối đi xuống 2m để ô tô không lưu thông qua đây, tránh xảy ra vụ việc tương tự.