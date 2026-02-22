Sau nghỉ Tết, người dân vất vả quay lại Hà Nội dưới trời mưa phùn

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân khắp nơi đổ về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới vào sáng 23/2.

Mặc dù lưu lượng phương tiện hướng vào nội đô tăng cao nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng và đầu giờ chiều nay các tuyến đường cửa ngõ phía Nam của Hà Nội như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Ngọc Hồi, đường Giải Phóng,... không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trong ảnh là đường Vành đai 3 trên cao đoạn gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thời điểm 12h, xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Trưa 22/2, cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc khoảng 500m.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông trên cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động kiểm tra và bảo đảm tài khoản thu phí điện tử không dừng (ETC) còn đủ số dư trước khi lưu thông; giữ khoảng cách an toàn, quan sát từ xa và điều chỉnh tốc độ phù hợp với lưu lượng phương tiện và điều kiện thời tiết (đặc biệt khi mưa phùn, mặt đường trơn trượt); đi đúng làn đường; bật tín hiệu sớm khi chuyển làn, không chuyển hướng đột ngột.

Đặc biệt, Cảnh sát giao thông lưu ý các phương tiện không dừng, đỗ xe trên làn xe chạy; chỉ dừng tại làn khẩn cấp khi gặp sự cố và đặt cảnh báo theo quy định.

Đường Giải Phóng hướng vào trung tâm Hà Nội trong sáng và đầu giờ chiều 22/2, giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

13h30 ngày 22/2, đường Ngọc Hồi đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm cơ bản thông thoáng, các phương tiện lưu thông ổn định.

Đây là tuyến đường cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, vào các dịp lễ, Tết thường xảy ra tình trạng ùn tắc song trong ngày nghỉ cuối cùng dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 giao thông ổn định.

Ô tô xếp hàng di chuyển chậm ở cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình giao thông ở các tuyến cao tốc trên cả nước đến trưa 22/2, cơ bản ổn định, một số tuyến có lưu lượng phương tiện tăng theo từng hướng di chuyển nhưng chưa ghi nhận sự cố phức tạp ảnh hưởng đến giao thông.

Ghi nhận của phóng viên từ đêm 21 đến đầu giờ chiều 22/2, Hà Nội có mưa phùn, trời nồm ẩm, lạnh khiến việc di chuyển của người dân bằng xe máy gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Dưới trời mưa, lạnh người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc chằng sau yên xe quay trở lại Hà Nội chuẩn bị bắt đầu một năm mới với những hi vọng về những điều tốt đẹp, bình an, may mắn.

Trời mưa phùn khiến việc di chuyển của những gia đình có con nhỏ càng thêm vất vả hơn.

Để đảm bảo an toàn, tránh bị nhiễm lạnh trong quá trình di chuyển đường dài nhiều người đi xe máy ngoài mặc áo mưa còn đeo găng tay, khẩu trang, khăn quàng cổ,...

Tại bến xe Giáp Bát vào sáng nay, hàng nghìn người dân tại các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa... với lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại thủ đô.

"Sáng nay tôi định đi xe máy nhưng thấy trời mưa nên gửi xe để bắt xe khách đi Hà Nội. Năm nay các nhà xe không còn tình trạng chặt chém, nhồi nhét khách như trước đây. Các xe chỉ bắt khách theo đúng số ghế quy định", anh Nguyễn Hà Nam (33 tuổi, quê Ninh Bình) chia sẻ.

Do trời mưa nên khu vực chờ taxi của bến xe Giáp Bát đông đúc hơn ngày thường.

"Chiều qua lượng khách đổ về bến Giáp Bát có phần đông hơn sáng nay nhưng lượng người bắt taxi lại ít hơn vì hôm qua trời nắng ấm còn hôm nay mưa, lạnh", anh Mạnh (tài xế taxi hãng Xanh SM) chia sẻ và cho biết, những ngày mưa, lạnh nhu cầu đi taxi của người dân tại Hà Nội tăng cao.

Theo kế hoạch, ngày mai (23/2), người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Vì vậy, ngay từ chiều 22/2, người dân ở các tỉnh, thành phố đều hối hả trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Ngoài những đồ dùng, dụng cụ cần thiết, nhiều người dân còn mang theo bó rau, cân giò quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết.