Sau 2 thập kỷ mới khánh thành, dự án trường đại học lại "nằm chờ" thiết bị

Ngày 10/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang chuẩn bị mời thầu gói mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại dự án Trường Đại học Hoa Lư.

Công trình Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình xây dựng 2 thập kỷ mới hoàn thành (Ảnh: Thái Bá).

Sau khi đấu thầu thành công, dự án Trường Đại học Hoa Lư mới hoàn thiện đồng bộ và đủ điều kiện cho hoạt động dạy và học. "Chậm nhất đến cuối năm học này (tháng 6-7), việc lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy mới có thể hoàn thành, sau đó chủ đầu tư sẽ bàn giao công trình cho nhà trường để đưa vào sử dụng trong năm học tới", vị đại diện cho hay.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư dự án, gói thầu mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy tại dự án Trường Đại học Hoa Lư, trước đó đã được chủ đầu tư mời thầu, có 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ, tuy nhiên không đơn vị nào đạt yêu cầu. Vì thế, chủ đầu tư phải mời thầu lại lần hai.

Vì lý do trên dẫn đến dự án Trường Đại học Hoa Lư dù hoàn thành phần xây lắp 100% và đã tổ chức khánh thành cuối năm 2025 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoạt động. Điều này dẫn đến việc hàng nghìn sinh viên và giảng viên của nhà trường hiện nay vẫn phải giảng dạy, học tập tại ngôi trường cũ.

Toàn cảnh công trình Trường Đại học Hoa Lư đã khánh thành nhưng chưa thể sử dụng do thiếu thiết bị (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên, toàn bộ cơ sở hạ tầng, phần xây lắp của dự án Trường Đại học Hoa Lư đã xây dựng xong đồng bộ, khang trang, hiện đại. Nhà hội trường, nhà đa năng, sân bóng đều đã có thể sử dụng. Tuy nhiên, tại các phòng giảng đường, nhà hiệu bộ, phòng chức năng vẫn chưa có trang thiết bị nên vẫn đang bỏ trống.

Được biết, Trường Đại học Hoa Lư đang đào tạo trên 3.000 sinh viên với 5 khoa và 10 mã ngành. Theo dự kiến của chủ đầu tư, sau khi lắp đặt xong thiết bị, đơn vị sẽ bàn giao cho nhà trường trước năm học 2026-2027, để nhà trường chuyển đến cơ sở mới hoạt động.

Trước đó, báo Dân trí có nhiều bài phản ánh về dự án Trường Đại học Hoa Lư - công trình bị bỏ hoang gần 2 thập kỷ ở tỉnh Ninh Bình. Theo đó, dự án được UBND tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư năm 2007, giao Trường Đại học Hoa Lư được giao làm chủ đầu tư, với số vốn khoảng 1.300 tỷ đồng.

Công trình triển khai xây dựng đến năm 2014 thì dừng thi công do không được cấp vốn. Sau gần 2 thập kỷ nằm "đắp chiếu", UBND tỉnh Ninh Bình mới có quyết định điều chỉnh đầu tư dự án để hồi sinh công trình.

Công trình 800 tỷ đồng xây dựng xong "nằm chờ" thiết bị mới có thể hoạt động, trong khi đó hàng nghìn sinh viên vẫn đang phải học tập ở ngôi trường cũ (Ảnh: Thái Bá)

Theo quyết định điều chỉnh mới nhất, công trình có tổng mức đầu tư 770 tỷ đồng, trên diện tích đất 17,3ha; bao gồm: Nhà hiệu bộ 9 tầng; Giảng đường A, B; Thư viện - Y tế - Nhà ăn; Nhà hội trường; Nhà thi đấu; Nhà xưởng thực hành; sân thể thao...

Như vậy, với số tiền 770 tỷ đồng xây dựng, cộng thêm hơn 50 tỷ đồng đầu tư mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ giảng dạy (gói thầu đang được chủ đầu tư mời thầu), dự án Trường Đại học Hoa Lư mới có thể hoạt động được sau gần 2 thập kỷ xây dựng.