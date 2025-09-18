Sắp mưa lớn diện rộng trên cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tối 18/9, bão Mitag (bão số 8) mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới khả năng trôi về khu vực đất liền nước ta, gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng ngày 23-24/9.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm nay đến hết ngày 19/9, nhiều nơi trên cả ba miền có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết một áp thấp nhiệt đới khác đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương khả năng mạnh lên thành bão trong đêm nay.

Theo dự báo, đến khoảng ngày 22/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng ngày 24-26/9. Đây là cơn bão mạnh và khả năng gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực Bắc Bộ khoảng ngày 23-24/9 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 19/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.