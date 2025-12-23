Sáng mai diễn ra tọa đàm phòng, chống tin xấu độc về CAND trên mạng
(Dân trí) - Lúc 9h30 ngày 24/12, báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề phòng, chống thông tin xấu độc về lực lượng công an trên không gian mạng.
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, không gian mạng vừa là môi trường lan tỏa tri thức và giá trị tích cực, vừa là nơi các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để phát tán quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn dư luận.
Đặc biệt, nhiều thông tin tiêu cực, bóp méo, tấn công trực diện vào uy tín lực lượng Công an nhân dân đã xuất hiện với mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân và công tác bảo vệ an ninh trật tự.
Trước yêu cầu đó, việc chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin xấu độc, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và lâu dài.
Để nâng cao hiệu quả truyền thông chính thống, kỹ năng xử lý thông tin trên môi trường số, báo Dân trí tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng Công an, phủ xanh thông tin tích cực trên không gian mạng”, vào 9h30 ngày 24/12.
Tọa đàm sẽ là diễn đàn để các chuyên gia trao đổi thẳng thắn, đa chiều về các giải pháp; chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng công an, nhà nghiên cứu tội phạm học và giới luật sư.
Buổi tọa đàm cũng sẽ mang đến nhiều gợi mở sâu sắc, thiết thực, góp phần “phủ xanh” những câu chuyện tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời nâng cao sức đề kháng trước các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Tham gia tọa đàm có các khách mời gồm:
Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội.
Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học.
Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa.
Trước đó, ngày 23/11, thời điểm tình hình mưa lũ miền Trung diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã phát cảnh báo về vấn nạn tin giả AI xuyên tạc.
Theo Bộ Công an, bên cạnh các thông tin tích cực, chia sẻ với khó khăn bà con vùng lũ, những ngày qua, xuất hiện các đối tượng, thay vì đồng cảm, lại lợi dụng sự việc tán phát các thông tin sai sự thật, đặc biệt là tin giả tạo bởi AI với tần suất liên tục.
Mục đích của các đối tượng là xuyên tạc, công kích chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác khắc phục, xử lý; một số khác lợi dụng tình hình bịa đặt thông tin hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người chưa được ứng cứu để câu view, kêu gọi ủng hộ để trục lợi.
Những tin giả này gây nhiễu loạn thông tin, phức tạp tình hình, gây hoang mang đối với người dân, đặc biệt là bà con vùng lũ lụt. Nguy hiểm hơn, những thông tin này lan truyền rất nhanh, vượt xa khả năng tiếp cận của thông tin chính thống, làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của người dân và gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của các lực lượng tại hiện trường.
Bộ Công an khuyến cáo mỗi người dân hãy thật tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, đồng thời cần lên án mạnh mẽ hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI ngụy tạo nội dung gây hoang mang dư luận và cản trở những nỗ lực cứu trợ đang được triển khai từng giờ của lực lượng chức năng.
Nhà chức trách cũng đề nghị người dân tích cực chung tay lan tỏa những thông tin chính xác, góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đối với các hành vi trực tiếp hay tiếp tay đưa tin sai sự thật, lực lượng công an đang triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ và kỹ thuật để phát hiện, rà quét, xác minh.
"Những trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết được nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định. Riêng các đối tượng cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự", Bộ Công an nhấn mạnh.