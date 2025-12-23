Sáng mai diễn ra tọa đàm phòng, chống tin xấu độc về CAND trên mạng

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, không gian mạng vừa là môi trường lan tỏa tri thức và giá trị tích cực, vừa là nơi các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để phát tán quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn dư luận.

Đặc biệt, nhiều thông tin tiêu cực, bóp méo, tấn công trực diện vào uy tín lực lượng Công an nhân dân đã xuất hiện với mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân và công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Trước yêu cầu đó, việc chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin xấu độc, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và lâu dài.

Báo Dân trí tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng Công an, phủ xanh thông tin tích cực trên không gian mạng”, vào 9h30 ngày 24/12 (Thiết kế: Dân trí).

Để nâng cao hiệu quả truyền thông chính thống, kỹ năng xử lý thông tin trên môi trường số, báo Dân trí tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng Công an, phủ xanh thông tin tích cực trên không gian mạng”, vào 9h30 ngày 24/12.

Tọa đàm sẽ là diễn đàn để các chuyên gia trao đổi thẳng thắn, đa chiều về các giải pháp; chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng công an, nhà nghiên cứu tội phạm học và giới luật sư.

Buổi tọa đàm cũng sẽ mang đến nhiều gợi mở sâu sắc, thiết thực, góp phần “phủ xanh” những câu chuyện tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời nâng cao sức đề kháng trước các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tham gia tọa đàm có các khách mời gồm:

Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội.

Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa.