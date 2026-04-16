Chủ cụm 22 sân pickleball tại Hà Nội vừa bị tháo dỡ lên tiếng

Sportbase Arena, chủ cụm 22 sân pickleball tại đường Quang Liệt (phường Thanh Liệt, Hà Nội), vừa lên tiếng về việc dừng hoạt động sau khi bị cưỡng chế tháo dỡ trong ngày 15/4.

Sportbase Arena không nêu lý do dừng hoạt động, nhưng gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới khách hàng đã đồng hành trong thời gian qua. Chủ cụm sân cho biết đang rà soát toàn bộ danh sách khách hàng đã đặt lịch, bao gồm cả lịch cố định và lịch theo ngày, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người chơi, đồng thời tiến hành các thủ tục hoàn tiền theo quy định đối với những trường hợp bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi kính mong quý khách thông cảm và cho chúng tôi thêm thời gian để cân bằng và xử lý các vấn đề liên quan. Đội ngũ sẽ chủ động liên hệ lại trong thời gian sớm nhất", thông báo nêu.

Cụm 22 sân pickleball rộng hơn 6.000m2 (Ảnh: Quyết Thắng).

Trước đó, vào sáng 15/4, UBND phường Thanh Liệt phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ cụm 22 sân pickleball của Sport Arena tại đường Quang Liệt. Đây là công trình từng gây sốt trong giới thể thao ngay từ khi mới thành lập, bởi quy mô và mức độ đầu tư thuộc hàng "khủng" nhất tại Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại.

Về vấn đề này, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt, cho biết cụm 22 sân pickleball bị cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm quy định về đất đai và trật tự xây dựng. Cụ thể, tổ hợp này được xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Công trình cũng được xác định là xây dựng không phép, với diện tích hơn 6.000m2, bao gồm hệ thống sân, mái che, khán đài và nhiều hạng mục phụ trợ. Cơ quan chức năng cũng từng tiến hành cắt điện, yêu cầu khắc phục hậu quả nhưng không hiệu quả, buộc phải cưỡng chế tháo dỡ.

Theo tìm hiểu, cụm sân này được đầu tư bài bản với hệ thống 22 sân đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Không chỉ dừng lại ở mặt sân, chủ đầu tư còn xây dựng khu khán đài có sức chứa khoảng 600 người nhằm phục vụ các giải đấu lớn. Đáng chú ý, đây là một tổ hợp đa năng khi tích hợp cả dịch vụ nhà hàng ăn uống và các khu vực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Với tổng vốn đầu tư được cho là lên tới hàng chục tỷ đồng, công trình này từng được quảng bá là điểm đến đẳng cấp nhất cho những người đam mê bộ môn pickleball tại Hà Nội.