Sân bay Liên Khương đóng cửa 6 tháng, gián đoạn gần 1 triệu lượt khách

Ngày 4/3, cơ quan chức năng chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương để khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng. Giao thông kết nối từ các nơi đến Đà Lạt được địa phương lên kế hoạch từ trước, nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi.

Hoạt động trở lại vào ngày 25/8

Sáng cùng ngày, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, cho biết, sau gần 20 năm khai thác liên tục, hệ thống đường lăn, đường băng sân bay Liên Khương xuống cấp, cần nâng cấp sửa chữa.

Một góc sân bay Liên Khương ở Lâm Đồng (Ảnh: An Chi).

Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là công trình giao thông hàng không cấp I với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Quy mô xây dựng bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Trọng tâm của dự án là việc sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09-27 có kích thước 3.250mx45m. Điểm then chốt mang tính đột phá kỹ thuật chính là giải pháp thay thế kết cấu bê tông nhựa h iện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng bền vững. Giải pháp này khắc phục tình trạng xuống cấp, tối ưu hóa khả năng chịu tải cho các tàu bay hiện đại.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, công ty phối hợp cùng các đơn vị đẩy nhanh thi công, đảm bảo tiến độ, đưa sân bay hoạt động trở lại vào 23h59 ngày 25/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại lễ khỏi công Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, việc nâng cấp sân bay Liên Khương là việc cần thiết, cấp thiết. Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan bàn bạc, tính toán kỹ các phương án để đảm bảo việc đóng cửa sân bay không gây khó khăn, thiệt hại đến kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hồ Văn Mười đề nghị ACV, đơn vị thi công quyết liệt trong việc chỉ đạo, thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ. Ông Hồ Văn Mười nói: “Tôi đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu cố gắng đạt và vượt tiến độ. Việc thi công tính bằng ngày, bằng giờ, thực hiện “3 ca 4 kíp”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” để sớm đưa sân bay vào hoạt động. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, tôi đề nghị ACV, đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, xác định đặt chất lượng công trình lên hàng đầu”.

Gián đoạn gần 1 triệu lượt khách

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, sân bay Liên Khương là cửa ngõ hàng không chiến lược duy nhất của tỉnh Lâm Đồng với vai trò quan trọng, không chỉ phục vụ cao nguyên mà còn kết nối đến vùng Đông Lâm Đồng và Tây Lâm Đồng.

Hiện nay, sân bay Liên Khương duy trì các đường bay quốc nội như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng; đường bay quốc tế duy trì 4 chuyến/tuần đi Kuala Lumpur - Malaysia và 1 chuyến/tuần đi Cao Hùng, Đào Viên - Đài Loan. Bình quân mỗi ngày phục vụ 34 chuyến bay, khoảng hơn 5.200 lượt khách đi và đến, thời gian khai thác 6h20-20h hàng ngày.

Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay Liên Khương (Ảnh: An Chi).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trước thời điểm tạm đóng cửa, sân bay Liên Khương khai thác bình quân 34 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 5.200 lượt hành khách đi và đến. Việc sân bay tạm đóng cửa trong 6 tháng sẽ làm gián đoạn khoảng gần 1 triệu lượt hành khách, chủ yếu là nhóm khách di chuyển bằng đường hàng không như nhóm khách trung, cao cấp, khách quốc tế, khách hội nghị, khách trong nước.

Việc đóng cửa sân bay, gián đoạn gần 1 triệu hành khách tạo áp lực không nhỏ đối với hoạt động du lịch, các ngành dịch vụ liên quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung, Đà Lạt nói riêng.

Lộ trình kết hợp đến Đà Lạt

Để đảm bảo nhu cầu đi lại, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến giao thông đường bộ. Trong đó, quốc lộ 28B (nối Đà Lạt - Phan Thiết) đang bước vào giai đoạn nước rút để đảm bảo cho xe cộ lưu thông.

Ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Tỉnh đã phối hợp cùng Bộ Xây dựng trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra kế hoạch sửa chữa các tuyến quốc lộ khác như quốc lộ 20, 28, 27, 27C và các tuyến đường tỉnh để tăng năng lực thông hành”.

Một tòa nhà điều hành trong sân bay Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi sân bay Liên Khương đóng cửa, du khách, các doanh nghiệp vận tải, lữ hành có nhiều lựa chọn lộ trình di chuyển kết hợp đường hàng không - đường bộ, đường sắt - đường bộ.

Đối với lộ trình di chuyển bằng đường hàng không - đường bộ, hành khách có thể chọn điểm đến là sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) hoặc sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau đó di chuyển bằng ô tô qua các tuyến giao thông lần lượt là quốc lộ 27C, quốc lộ 27, quốc lộ 20 để đến Đà Lạt.

Để di chuyển theo lộ trình di chuyển bằng đường sắt - đường bộ, khách có thể chọn ga đến là Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Khánh Hòa) hoặc ga Phan Thiết (Lâm Đồng) rồi di chuyển bằng ô tô qua các tuyến quốc lộ 27C, quốc lộ 27, quốc lộ 28B để đến Đà Lạt.

Hiện nay, tuyến quốc lộ 20 nối TPHCM - Đà Lạt có chiều dài khoảng 260km, đây là tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, hạ tầng dịch vụ như trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc pin xe điện được bố trí đầy đủ. Tuy nhiên, tuyến quốc lộ này băng qua nhiều khu dân cư, làng mạc nên tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng.

Được biết, thời gian di chuyển bằng ô tô qua hệ thống đường bộ từ từ TPHCM đến Đà Lạt khoảng 6-8 giờ; lộ trình Cam Ranh - Đà Lạt dài khoảng 160km, thời gian di chuyển khoảng 3-4 giờ, Buôn Ma Thuột - Đà Lạt dài hơn 240km, thời gian di chuyển khoảng 4-5 giờ.

Hạ tầng kỹ thuật được bố trí phục vụ dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng sân bay Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết, cùng với việc phối hợp cùng các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành, đưa sân bay hoạt động đúng kế hoạch.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, sân bay Liên Khương tạm đóng cửa là câu chuyện giao thông của Lâm Đồng nói chung, Đà Lạt nói riêng. Để đảm bảo cho kết nối, phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị kỹ các phương án, trong đó việc nâng cấp, cải tạo các tuyến đường bộ được gấp rút thực hiện.

“Quốc lộ 28B cơ bản hoàn thành và đây là tuyến đường đẹp, giúp tiết kiệm thời gian lưu thông quãng Phan Thiết - Đà Lạt. Quốc lộ 20 đang được dọn dẹp, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, thuận lợi. Các tuyến quốc lộ 27, 27C được đảm bảo”, ông Hồ Văn Mười cho biết.

Liên quan vấn đề di chuyển bằng đường bộ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên các tuyến đường đến Đà Lạt. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cũng đưa ra khuyến cáo, các tuyến đường đến Đà Lạt có nhiều đoạn đường đèo quanh co, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, người điều khiển phương tiện cần cẩn trọng, tuân thủ quy định, hướng dẫn của lực lượng chức năng…