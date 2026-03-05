Sân bay Liên Khương đóng cửa 6 tháng, du lịch Đà Lạt tìm hướng thích nghi

Để phục vụ thi công sửa chữa, nâng cấp đường băng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam quyết định tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Việc đóng cửa sân bay được thực hiện từ 0h ngày 4/3, dự kiến mở cửa trở lại vào 23h59 ngày 25/8.

Cơ quan chức năng ước tính việc sân bay Liên Khương đóng cửa 6 tháng sẽ làm gián đoạn gần 1 triệu lượt hành khách đến Đà Lạt, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Doanh nghiệp lữ hành xoay xở

Trước việc sân bay đóng cửa thời gian dài, nhiều doanh nghiệp, đơn vị lữ hành ở Đà Lạt nhận diện thách thức, đưa ra phương án tối ưu để phát triển.

Trong giai đoạn 2020-2025, sân bay Liên Khương phục vụ gần 77,8 nghìn lượt cất hạ cánh, vận chuyển hơn 12 triệu hành khách (Ảnh: An Chi).

Ông Lê Tăng Trọng Nghĩa, Giám đốc Công ty Vietravel Đà Lạt, cho hay, đường hàng không đến Đà Lạt bị gián đoạn đã dẫn đến hệ lụy công ty không thể duy trì dòng khách cao cấp 4-5 sao, khách hội nghị (MICE). “Khi đường bay tạm ngưng, dòng khách này không còn chọn Đà Lạt là điểm đến vì ngại di chuyển bằng các hình thức khác. Ngoài ra, lượng khách trong hệ thống của chúng tôi từ Hà Nội, Hải Phòng cũng chuyển hướng đến nơi khác thay vì Đà Lạt như trước. Đây là thử thách lớn”, ông Nghĩa nhận định.

Tương tự, ông Nguyễn Đình Quân Quy, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Greenhills, cho hay, việc đóng cửa sân bay trong thời gian dài dẫn đến giảm lượng du khách trong và ngoài nước đến với Đà Lạt. Theo ông Quy, thời điểm sân bay đóng cửa trúng vào dịp du lịch hè, do vậy, đơn vị này dự kiến lượng khách sụt giảm khoảng 40%.

Trước khó khăn, nhiều doanh nghiệp lữ hành triển khai các giải pháp kích cầu du lịch để duy trì nguồn khách. Ông Lê Tăng Trọng Nghĩa, chia sẻ, ngay trong ngày sân bay Liên Khương đóng cửa (ngày 4/3), đơn vị này áp dụng chương trình hỗ trợ một phần vé xe cho du khách di chuyển từ TPHCM - Đà Lạt, Phan Thiết - Đà Lạt. Đồng thời, công ty này chuẩn bị cho việc mở cơ sở Vietravel tại Phan Thiết (Lâm Đồng) để tiếp cận nguồn du khách TPHCM, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; khai thác tour du lịch nội tỉnh tạo nguồn thu, bù đắp cho lượng khách thiếu hụt do sân bay đóng cửa.

Cơ quan chức năng chuẩn bị phương tiện để thi công sửa chữa, nâng cấp đường băng sân bay Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ông Đinh Tuấn Anh, đại diện Khu du lịch Thung lũng tình yêu, TTC World, sân bay tạm đóng cửa dẫn đến gián đoạn phân khúc khách hàng trẻ tuổi, có quan niệm “cuối tuần bay thẳng cao nguyên” hay “bay đi Đà Lạt chữa lành”, ảnh hưởng doanh thu của đơn vị. Để tiếp tục phát triển, ông Đinh Tuấn Anh cho biết công ty đã xây dựng các gói du lịch tham quan, trải nghiệm, vui chơi kèm mức ưu đãi hấp dẫn để hút du khách.

“Việc tạm đóng cửa sân bay chắc chắn tạo ra những tác động đối với du lịch Đà Lạt. Tuy nhiên, đây được xem là khoảng thời gian chuyển tiếp để thị trường thích nghi với một trạng thái vận hành mới là du khách chuyển từ đường hàng không qua đường bộ. Do vậy, chúng tôi chủ động hợp tác với các hãng vận chuyển, nhà xe chất lượng cao, công ty lữ hành tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Nha Trang, Đắk Lắk… để khai thác, hỗ trợ hành khách. Đồng thời, kết nối các tour liên tuyến từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến Phan Thiết, Đà Lạt, xây dựng hành trình trung chuyển thuận tiện, tối ưu thời gian cho du khách”, ông Đinh Tuấn Anh chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Anh Chuyên, Giám đốc điều hành Khu du lịch Lavender Đà Lạt, cho biết, sân bay Liên Khương đóng cửa, công ty đặt ra mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh 60-70% so với trước đây. Trong lúc chờ sân bay hoạt động trở lại, công ty này tăng cường nâng cấp sản phẩm dịch vụ, tăng trải nghiệm cho khách hàng và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hành khách di chuyển đường bộ.

Cơ hội để phát triển giá trị mới

Ngành du lịch được xác định là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng, trong đó, vùng đô thị Đà Lạt được mệnh danh là “trái tim” ngành công nghiệp không khói, mang lại nguồn thu lớn cho địa phương.

Du khách trải nghiệm trò chơi tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu ở Đà Lạt (Ảnh: Anh Tuấn).

Dựa trên những giá trị, tiềm năng, năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón khoảng 25,75 triệu lượt khách, trong đó 1,58 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt 71.500 tỷ đồng, góp phần đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, hướng tới phát triển bền vững, chất lượng cao gắn với “xanh hóa” hoạt động du lịch và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Lâm Đồng ghi nhận con số gần 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến du xuân tại địa phương, mang về doanh thu khoảng hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó, Đà Lạt là điểm hút khách, có số lượng khách đến du xuân đông.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương giàu tiềm năng, giàu bản sắc văn hóa, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến mới, hấp dẫn trong hành trình của du khách trong nước và quốc tế.

Ông Đinh Văn Tuấn cho biết, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm thời dừng hoạt động sẽ tác động nhất định đến hoạt động du lịch của tỉnh. Đây là thách thức tạm thời nhưng cũng mở ra cơ hội để Lâm Đồng đổi mới cách tiếp cận, đa dạng hóa sản phẩm và hình thức quảng bá du lịch.

Du khách tham dự sự kiện âm nhạc ngoài trời ở Khu du lịch Lavender Đà Lạt (Ảnh: An Chi).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thông tin, cùng với các cơ quan truyền thông, các đơn vị kinh doanh du lịch, tỉnh Lâm Đồng có thể biến khó khăn thành cơ hội, tập trung giới thiệu các tuyến du lịch đường bộ, các hành trình trải nghiệm mới, qua đó giúp du khách có thêm điều kiện khám phá những không gian, giá trị mới của Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết, việc sân bay Liên Khương đóng cửa 6 tháng là thách thức, song cũng là cơ hội để đơn vị tái định vị hình ảnh điểm đến Lâm Đồng theo hướng “dễ tiếp cận bằng đường bộ - trải nghiệm dài ngày - chất lượng cao”.

Cơ hội để địa phương thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch đường bộ, du lịch trải nghiệm và du lịch xanh, phù hợp xu hướng tiêu dùng mới của du khách như: nghỉ dưỡng thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm bản địa.