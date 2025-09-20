Sai phạm về quyền sử dụng đất thường có lỗi của nhiều cán bộ, công chức

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa ký văn bản trả lời Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến lĩnh vực bồi thường của Nhà nước.

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi phản ánh, điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 68/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về việc xác định mức hoàn trả trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại.

Trong đó, xác định mức hoàn trả của một người thi hành công vụ trên toàn bộ số tiền Nhà nước đã bồi thường tương ứng với mức độ lỗi theo quy định tại khoản 2 Điều 65 của luật này. Tuy nhiên, pháp luật hiện nay chưa quy định cơ sở để xác định mức độ lỗi, mức độ hoàn trả của người thi hành công vụ.

Hồi tháng 8, công an xác định nhiều cựu cán bộ của thành phố Quảng Ngãi (cũ) vi phạm quy định về quản lý đất đai. Tuy nhiên, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết nên công an đình chỉ điều tra vụ án (Ảnh: Quốc Triều).

Sở Tư pháp Quảng Ngãi nêu thực tế hoạt động quản lý hành chính Nhà nước về quyền sử dụng đất và bất động sản thường xảy ra các trường hợp sai phạm, có lỗi của nhiều cán bộ, công chức thuộc các cơ quan khác nhau từ phường, xã đến thành phố, tỉnh.

“Việc xác định cơ quan nào chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trách nhiệm hoàn trả của từng cá nhân trong trường hợp này là rất khó khăn, phức tạp”, Sở Tư pháp Quảng Ngãi nhận định và đề nghị sửa đổi, ban hành văn bản mới hướng dẫn về vấn đề này.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú dẫn Điều 65 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định cụ thể về căn cứ xác định mức hoàn trả, việc xác định mức hoàn trả trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Khoản 4 Điều 26 Nghị định 68 cũng quy định về việc xác định mức hoàn trả trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại.

Sở Tư pháp Quảng Ngãi cho rằng hoạt động quản lý hành chính Nhà nước về quyền sử dụng đất, bất động sản thường xảy ra các trường hợp sai phạm, có lỗi của nhiều cán bộ, công chức thuộc các cơ quan khác nhau (Ảnh minh họa: BĐS).

Bên cạnh đó, theo ông Tú, khoản 6 Điều 28 Nghị định 68 đã quy định Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả có nhiệm vụ xác định người thi hành công vụ gây thiệt hại, đánh giá, xác định mức độ lỗi của người thi hành công vụ gây thiệt hại trên cơ sở nội dung văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường và hồ sơ liên quan đến việc thi hành công vụ gây thiệt hại.

“Đối chiếu với các quy định hiện hành của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định 68 thì đã có cơ sở để hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả xác định mức độ lỗi và mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ gây thiệt hại”, ông Tú nhấn mạnh.