Robot "Táo bạo" về đích, hoàn thành đào 4km đường hầm dưới lòng Hà Nội

Ngày 13/4, máy đào hầm TBM số 2 “Táo bạo” đã về đích an toàn tại ga ngầm S12-ga Hà Nội, chính thức hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm dài 4km qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu), S12 (Ga Hà Nội).

TBM 2 “Táo bạo” khởi công từ ngày 3/2/2025, lần lượt đi qua các ga vào các mốc 15/9/2025, 13/1 và hoàn thành ngày 13/4.

Trước đó, TBM số 1 “Thần tốc” đã hoàn thành hầm thứ nhất ngày 1/12/2025. Việc hoàn thành hầm thứ hai đã nối thông toàn bộ tuyến hầm của dự án. Phần ngầm bao gồm 4km hầm ngầm, 4 ga ngầm, 1 giếng thoát hiểm đang được triển khai thi công đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ, riêng gói thầu CP03 đạt 76,69%.

Máy đào hầm TBM số 2 “Táo bạo” về đích (Ảnh: Thủ đô Hà Nội).

​Cùng với đó, dự án tiếp tục thi công các hạng mục kết cấu còn lại trong hầm, hoàn thiện dốc hạ ngầm (RAMP), các ga ngầm, đường chuyển làn, gara và thi công hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ...

Bộ đôi máy TBM ("Thần tốc" và "Táo bạo") được thiết kế riêng cho dự án, sản xuất bởi hãng Herrenknecht (Đức), có chiều dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn.

Phương pháp thi công là hoạt động trên nguyên lý cân bằng áp lực đất (EPB). Đất từ khiên đào rơi vào khoang kín tạo sự cân bằng áp lực, giúp gương đào ổn định và không sạt lở.

Chu trình đào và lắp vỏ hầm (segment) diễn ra liên tục ngay phía sau đuôi máy, đảm bảo an toàn và giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

TBM 2 “Táo bạo” khởi công từ ngày 3/2/2025 (Ảnh: Thủ đô Hà Nội).

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao dài 8,5km (Nhổn - Cầu Giấy), đoạn đi ngầm dài 4km (Cầu Giấy - ga Hà Nội) qua các ga ngầm từ S8 đến S12.

Dự án khởi công từ năm 2009, từng đặt mục tiêu hoàn thành vào 2015 nhưng nhiều lần điều chỉnh tiến độ.

Ngày 8/8/2024, đoạn trên cao bắt đầu vận hành thương mại, toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2027.