Robot AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính khiến người dân bất ngờ

Nhân viên "đặc biệt"

Chị Nguyễn Thị Vân A. và anh Đào Minh L. đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) để hỏi thủ tục đăng ký kết hôn. Cả hai khá bất ngờ khi vừa đi vào trụ sở đã nhận được lời chào hỏi thân thiết từ một nhân viên đặt biệt, đó là một Robot AI đặt giữa của trung tâm hành chính công của xã.

Hai anh chị tò mò lại gần xem và được nghe giới thiệu, sau đó chọn mục thủ tục đăng ký kết hôn. Ngay lập tức Robot AI hướng dẫn cụ thể, giải đáp các thắc mắc có liên quan đến hồ sơ hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Đôi bạn trẻ khá bất ngờ khi không phải đến tận bàn làm việc để hỏi trực tiếp cán bộ xã như trước kia, cũng không phải chờ xếp hàng để được giải đáp các thắc mắc. Chỉ chưa đầy 5 phút, anh chị đã thực hiện xong các phần việc của mình cần giải quyết, không như trước kia phải mất cả buổi chờ đợi.

Robot AI được đưa vào phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Trấn (Ảnh: Thái Bá).

Ông Nguyễn Xuân Nghị đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Trấn để thực hiện thủ tục hành chính và lần đầu tiên được thấy tận mắt người máy ngoài đời thực, vì từ trước đến nay ông chỉ được thấy qua màn hình tivi.

Ông Nghị không nghĩ "nhân viên đặc biệt" của trung tâm phục vụ hành chính công xã có khả năng giao tiếp thân thiện, dễ sử dụng, người dân có thể tương tác trực tiếp để tìm hiểu quy trình thực hiện thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết cũng như các quy định, chính sách liên quan.

"Con Robot AI được tích hợp kho dữ liệu lớn, hỗ trợ tra cứu chính xác và tự động hóa nhiều nội dung hỏi – đáp thường gặp cho bà con nhân dân. Nó quá thông minh khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ", ông Nghị nói.

Lãnh đạo xã Gia Trấn và người dân kiểm tra các tính năng hoạt động của Robot AI (Ảnh: Thái Bá).

Bà Phạm Thị Hằng Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Trấn cho biết, UBND xã đưa vào thử nghiệm Robot AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã từ ngày 18/5. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

"Robot AI được bố trí tại khu vực tiếp đón, hướng dẫn công dân của Trung tâm Phục vụ hành chính công, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục và giải đáp các câu hỏi liên quan đến hồ sơ hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện", bà Nga cho biết thêm.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Gia Trấn, bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Robot AI cũng được tích hợp trên nền tảng điện thoại thông qua mã QR, giúp người dân có thể tra cứu thông tin từ xa 24/7, không bị giới hạn về thời gian và địa điểm.

Công dân dễ dàng tra cứu thông tin và được giải đáp mọi thắc mắc có liên quan đến các thủ tục hành chính (Ảnh: Thái Bá).

"Việc đưa Robot AI vào vận hành thử nghiệm góp phần giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, rút ngắn thời gian hướng dẫn, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đồng thời tạo môi trường hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện hơn với người dân", bà Nga nói.

Robot AI tạo môi trường phục vụ hiện đại, thân thiện

Lãnh đạo UBND xã Gia Trấn chia sẻ thêm, việc đưa Robot AI vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là bước đi quan trọng của địa phương trong lộ trình xây dựng chính quyền số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Việc UBND xã Gia Trấn đưa Robot AI vào vận hành là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương của trung ương và của tỉnh Ninh Bình về đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, đây cũng là giải pháp để từng bước ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân ngay từ cấp cơ sở.

Người dân xã Gia Trấn lạ lẫm với "Nhân viên đặc biệt" tại trụ sở của UBND xã (Ảnh: Thái Bá).

Bà Phạm Thị Hằng Nga chia sẻ thêm, kinh phí mua và lắp đặt Robot AI được địa phương sử dụng từ nguồn kinh phí phục vụ công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định hiện hành. Do đang trong giai đoạn thử nghiệm nên xã ưu tiên lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, dễ sử dụng và thuận lợi cho người dân khi tiếp cận.

Trong quá trình lựa chọn giải pháp công nghệ, địa phương đã nghiên cứu, tham khảo nhiều mô hình, đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ưu tiên là các tính năng có thể hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính, hướng dẫn quy trình thực hiện hồ sơ, giải đáp các câu hỏi thường gặp, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và có khả năng cập nhật, tích hợp dữ liệu phục vụ công tác cải cách hành chính.

"Mục đích lớn nhất của việc đưa Robot AI vào hoạt động nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Robot sẽ hỗ trợ hướng dẫn ban đầu, cung cấp thông tin nhanh, giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người chưa quen với công nghệ, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công hơn. Đồng thời góp phần giảm thời gian chờ đợi, tạo môi trường phục vụ hiện đại, thân thiện, công khai và minh bạch hơn", bà Nga cho hay.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gia Trấn sau khi có Robot AI hỗ trợ, cán bộ xã không còn quá tải khi tiếp đón, giải thích, giải quyết lượng lớn các thủ tục hành chính cho công dân (Ảnh: Thái Bá).

Bà Vũ Thị Dược, Bí thư Đảng ủy xã Gia Trấn cho biết, đây là bước đi cụ thể của xã trong xây dựng mô hình "chính quyền số", "công dân số" tại cơ sở, góp phần thay đổi tư duy tiếp cận công nghệ trong cán bộ và nhân dân, từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Trấn cho biết thêm, thời gian qua xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh số hóa hồ sơ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện mô hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ cài đặt và sử dụng các nền tảng số cho người dân tại cơ sở.

Việc ứng dụng Robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được xem là một bước thử nghiệm mới nhằm từng bước đưa công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào phục vụ trực tiếp người dân ngay từ cấp cơ sở.

Bà Vũ Thị Dược (thứ 2 bên phải sang) cùng lãnh đạo xã Gia Trấn đánh giá kết quả hoạt động của "Nhân viên đặc biệt" sau thời gian ngắn đưa vào hoạt động (Ảnh: Thái Bá).

"Thời gian tới, xã Gia Trấn sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình vận hành thực tế, lấy ý kiến phản hồi của người dân và cán bộ trực tiếp sử dụng để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện dữ liệu và nâng cao khả năng tương tác của Robot AI.

Nếu mô hình phát huy hiệu quả, địa phương sẽ nghiên cứu mở rộng ứng dụng AI trong một số nội dung phù hợp như hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính, tuyên truyền chính sách pháp luật, quảng bá văn hóa du lịch địa phương, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phục vụ triển khai mô hình “công dân số” tại các thôn, xóm trên địa bàn xã", bà Dược nói.